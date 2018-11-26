Россия открывает огонь и задерживает украинские корабли в Черном море

Украинский президент Порошенко заявил, что "последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины являются актом агрессии, направленным на целенаправленную эскалацию". Срочная встреча членов Совбеза ООН состоится в понедельник, пишет журналист Le Monde.

Все воскресенье следовавшие друг за другом коммюнике украинских ВМС подтверждали эскалацию между несколькими российскими и украинскими военными кораблями, завершившуюся стрельбой российского ВМФ по трем украинским судам, говорится в статье.

После чрезвычайного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Порошенко предложил Верховной Раде рассмотреть введение военного положения в стране. Эта мера способна привести к разрыву дипломатических отношений с Россией, установлению чрезвычайного положения и даже отсрочке президентских выборов марта 2018 года, перспектива которых ставит Порошенко в весьма затруднительное положение, отмечает Виткин.

Евросоюз призвал Россию "восстановить свободу движения в Керченском проливе" и предложил обеим сторонам "действовать крайне сдержанно, чтобы достичь незамедлительной деэскалации". НАТО также призывает Россию гарантировать Украине "доступ к ее портам в Азовском море".

ФСБ РФ, со своей стороны, утверждает, что три судна украинских ВМС - два броневых катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - "незаконно" вошли в российские территориальные воды "с явной целью создать конфликтную ситуацию в регионе". Российское Минобороны также изобличило украинскую "провокацию", передает автор статьи.

"Цель Украины - разжать тиски для своих двух больших портов в Азовском море, Бердянска и Мариуполя: после открытия в мае Керченского моста в Крыму, аннексированном Россией, Москва систематически устраивает инспектирование торговых судов, соединяющих эти два порта, из-за чего возникают дорогостоящие задержки, которые могут доходить до нескольких дней. Перед лицом этих мер по устрашению и усиления российского военного присутствия, Киев начал перемещение части своих военно-морских сил (около 80% ВМС было потеряно в 2014 году после аннексии Крыма) в ту зону, которая раньше не была милитаризованной", - поясняет журналист.

Москва считает, что три украинских корабля вторглись в ее территориальные воды. По версии российской стороны, Москва предварительно объявила о закрытии Керченского пролива из-за присутствия торгового судна, российские власти утверждают, что не были проинформированы об украинских планах. Украинские военно-морские силы, наоборот, говорят, что предупредили Россию о маршруте своих кораблей. Самое главное то, что Киев не признает аннексию Крыма, а значит и российские территориальные воды, расположенные вдоль полуострова. В соответствии с соглашением, заключенным в декабре 2003 года между двумя странами, Азовское море имеет статус "внутренних вод Украины и России", и Керченский пролив контролируется совместно, комментирует Виткин.

В Киеве в воскресенье вечером перед зданием российского посольства собрались десятки недружелюбных демонстрантов. В Донбассе - регионе, омываемом Азовским морем, - было отмечено усиление обстрелов и бомбардировок вдоль линии фронта между украинской армией и сепаратистскими силами, поддерживаемыми Москвой, заключает автор статьи.