Выборы в Грузии проходят под влиянием олигарха Бидзины Иванишвили

Во втором туре президентских выборов партия "Грузинская мечта" множит попытки обеспечить свою победу. За этой партией стоит бизнесмен, состояние которого стало предметом резонансного судебного процесса в Женеве, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Малка Гузер.

Должность грузинского президента носит главным образом протокольный характер, однако его выборы представляются довольно важными для авторитета партии "Грузинская мечта", держащей в руках бразды правления страной с 2012 года. Это политическая партия олигарха Бидзины Иванишвили. Сей загадочный персонаж опрокинул правительство Михаила Саакашвили в 2012 году, он занимал пост премьер-министра около года, затем ушел из публичного пространства, говорится в статье.

"Он управляет нашей страной, как демиург, играющий марионетками, при этом не отвечающий за их действия", - утверждает Георгий Угулава, генеральный секретарь одной из оппозиционных партий "Европейская Грузия".

Бидзина Иванишвили, владелец состояния, оцениваемого в 6,4 млрд долларов, то есть более трети ВВП Грузии, хорошо известен в Швейцарии. В начале 2018 года его бывший управляющий частным капиталом в банке Credit Suisse был осужден в Женеве за то, что обчистил его счета на 150 млн швейцарских франков. Что не сильно отразилось на средствах олигарха, который проявляет большую щедрость в Грузии. Он поддерживает многих деятелей культуры и инвестирует в инфраструктуру своей страны, отмечает автор статьи.

В августе 2018 года обладающая гражданством Франции и Грузии Саломе Зурабишвили, бывший дипломат французского МИДа, выставила свою кандидатуру на президентских выборах в качестве независимого кандидата. Месяц спустя партия "Грузинская мечта" единодушно объявила о ее поддержке, и вся страна была украшена огромными плакатами с ее портретом. Не видно больше никого другого, описывает журналистка.

Судя по всему, Бидзина Иванишвили увидел в этой 66-летней женщине с интеллектуальным обликом, европейским прошлым и двойным гражданством идеального кандидата в президенты. Однако его план не осуществился так, как он предполагал. В первом туре выборов 28 октября Саломе Зурабишвили набрала лишь 38,3% голосов - слишком слабый результат для овладения президентским постом, требующим абсолютного большинства. Она не родилась в Грузии, неидеально говорит по-грузински и позволила себе несколько обидных высказываний: в частности, она утверждала, что Грузия виновата в конфликте с Россией в 2008 году, отмечает Гузер.

Если Саломе Зурабишвили описывается как марионетка Бидзины Иванишвили, то ее противник Григол Вашадзе тоже не пользуется единодушной поддержкой. Он представляет партию Михаила Саакашвили, лидера "революции роз", высланного в 2012 году и на данный момент не имеющего гражданства. А значит, большая часть страны даже не хочет о нем слышать. Он проводил слишком жесткую политику в сфере безопасности, сажая многих людей в тюрьмы даже за минимальные преступления, говорится в статье.

Оба кандидата на президентский пост представляют довольно сходные политические взгляды, поэтому выборы в среду будут определяться в первую очередь эмоциональным фактором. И станут решающими для авторитета Бидзины Иванишвили, полагает автор статьи.

"Если Зурабишвили выиграет, - тихо говорит грузинская художница и дизайнер Эка Джапаридзе, - то я не удивлюсь, что люди выйдут на улицу".