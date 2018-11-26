Молодые россияне с детства вовлекаются в сферу обороны

Приемы обращения с автоматом Калашникова, прыжки с парашютом, патриотические песни: вот уже два года все больше детей и подростков из неблагополучной социальной среды упражняются в военном деле. Такая милитаристская инициатива вписывается в более обширную цель Москвы: с помощью оружия объединить свои различные этнические группы, пишет спецкор Liberation Люсьен Жак.

Самолет Ан-2 вне времени: неутомимый советский биплан перевозил парашютистов в период Второй мировой войны (так в оригинале. Самолет Ан-2 совершил первый полет в 1947 году. - Прим. ред.), снабжал войска в Афганистане, разбрасывал удобрения на кукурузные поля эпохи Хрущева и тренировал целые поколения российских летчиков-любителей. Теперь он с гудением выходит из своего металлического ангара в маленьком аэропорту в Волосово, в Московской области, в двух часа езды на поезде от российской столицы, описывает автор статьи. На его борт поднимается группа подростков. Им от 15 до 18 лет. Они укутаны в военные куртки и снабжены парашютами, которые вдвое больше их самих. Все они члены "Юнармии": молодежного движения, созданного в июле 2016 года под эгидой Минобороны.

Организация определяет свои заявленные задачи так: "Воспитание россиян в возрасте от 8 лет в духе патриотизма, изучение ими истории и военно-исторического наследия, развитие в молодежной среде принципов коллективизма и ответственности, внедрение нравственных установок на основе присущей российскому обществу системы ценностей, агитация за службу в армии и подготовка к службе", передает журналист.

40-летний инструктор Константин с гордостью смотрит на своих учеников. По его мнению, речь идет не о милитаризме или идеологической вербовке. "Это удобный случай для этих ребят, - поясняет он. - Шанс выйти из дома, ознакомиться с новыми видами деятельности, с вещами, которые они никогда не делали бы в иных обстоятельствах".

Участники тоже полны энтузиазма. В активе 16-летнего Андрея уже десяток прыжков с парашютом. По его мнению, без "Юнармии" он бы не мог заниматься парашютизмом. Дело в том, что собравшиеся здесь молодые люди обычно не являются выходцами из обеспеченных российских семей, живущих в больших городах. Эта организация предоставляет им возможности развлечений и обучения, которые иначе были бы для них недоступны: экстремальные виды спорта, оказание первой доврачебной помощи, профессиональные открытия в различных областях (журналистка, аэронавтика, мультимедия), пребывание в различных уголках России - в том числе в Крыму, говорится в статье.

Однажды произошло другое собрание: 7 ноября в годовщину битвы за Москву в ноябре 1941 года молодежь из "Юнармии" участвовала в параде, организованном на Красной площади, среди солдат в военной форме той эпохи на фоне военных маршей Великой Отечественной войны, указывает журналист.

Призвание "Юнармии" не только в том, чтобы поставлять кадры для армии: прежде всего, она вносит свою лепту в усиление консервативной идеологической линии, превозносящей милитаризм, говорится в статье. "Российская стратегическая доктрина, провозглашенная в 2016 году, среди рисков, которым подвергается Россия, называет "потенциальное разделение" общества, которое может быть использовано различными враждебными державами. Это всегда присутствующий призрак "цветных революций", - поясняет заместитель директора франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ. - Такие инициативы, как "Юнармия", нацелены на скрепление российского общества, милитаристско-патриотический дискурс очень хорошо срабатывает в России".

Он срабатывает тем более успешно, что огромная Российская Федерация, с ее 150 национальностями и четырьмя крупными религиями, упорно старается обозначить свою национальную идентичность, одновременно охватывающую православных славян, дальневосточных буддистов и татарских мусульман, не говоря уже об этнической мозаике, которую представляет собой российский Кавказ. Возвеличивание военных успехов способствует объединению этих групп населения. 9 мая, День Победы, сегодня становится "единственным символом, преодолевающим возраст, этническую принадлежность и социальные классы в России", утверждает Деланоэ.

Такие организации, как "Российское историческое общество", созданное в 2012 году по приказу Владимира Путина, чествуют победу как над Наполеоном в 1812 году, так и над нацистской Германией в 1945 году, а официальный нарратив о "вежливых людях", задействованных в Крыму, или о российском экспедиционном корпусе в Сирии представляет их в качестве прямых наследников былых побед, комментирует Жак.

Результат столь навязчивого внушения таков: если в 2010 году, согласно исследованию российского Фонда "Общественное мнение", всего 22% граждан считали профессию военного "престижной", то в 2018 году так считают уже 60%. Что касается численного состава "Юнармии", то с 26 тыс. молодых людей в 2016 году он к маю 2018 года вырос до 230 тыс. человек, говорится в статье.