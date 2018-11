26 ноября 2018 г. Эндрю Э. Крамер | The New York Times После столкновения на море с Россией Украина рассматривает вариант с введением военного положения "Спор между Украиной и Россией, в ходе которого обе стороны обвиняют друг друга в нарушении морского права, в воскресенье резко обострился, когда ВМС Украины заявили, что российские военные открыли огонь по нескольким из их кораблей, ранив 6 моряков и захватив суда", - пишет корреспондент The New York Times Эндрю Э. Крамер. Инцидент в Керченском проливе и его окрестностях "стал поворотным моментом в необъявленной войне, которая длится почти 5 лет между бывшими республиками СССР. Украинские вооруженные силы воюют на Восточной Украине с двумя сепаратистскими движениями, которые явно поддерживаются Москвой, хотя российское правительство официально отрицает какое-либо прямое военное вмешательство. Это контрастирует с событиями минувшего воскресенья, которые развивались как прямая конфронтация между Россией и поддерживаемыми Западом украинскими силами в море", - говорится в статье. "Этот эпизод также создал угрозу потрясений в хрупкой внутриполитической жизни Украины", - продолжает автор. Он напоминает, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины намерен просить Верховную Раду об объявлении военного положения. "Это пробудило опасения, что президент Порошенко может воспользоваться инцидентом, чтобы отложить назначенные на март президентские выборы, которые, судя по соцопросам, он вряд ли выиграет", - пишет издание. Пересказав заявления ВМС Украины и ФСБ России об инциденте, газета напоминает историю вопроса: "Район Черного моря, где развивалась конфронтация, - это водоворот из спорных границ и оспариваемых прав на доступ через пролив. Аннексировав в 2014 году Крымский полуостров, Россия предъявила претензии на территориальные воды у берегов этого полуострова, а Украина эти претензии не признает. Украина претендует на право патрулировать все Азовское море согласно договору с Россией, где это море объявлено общими территориальными водами". Автор отмечает, что договор был подписан задолго до ухудшения российско-украинских отношений. Украина заявляет, что действия России - это нарушение вышеупомянутого договора, а также Конвенции ООН по морскому праву. Российские официальные лица сказали, что украинские корабли совершали опасные маневры, а потому потребовалось временно закрыть Керченский пролив во имя безопасности. Издание замечает: "Блокирование пролива, говорят украинские официальные лица, входило в намерения России с начала нынешнего года, когда обострились трения из-за прохода украинских судов в Азовское море, где находятся важные порты для сталелитейной и угольной индустрии, и выхода из него". Источник: The New York Times