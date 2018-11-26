Ученые предлагают затемнить солнце - для борьбы с глобальным потеплением

В борьбе против изменения климата ученые из Гарвардского и Йельского университетов представили решение, кажущееся странным: чтобы сдержать глобальное потепление, нужно просто-напросто немного затемнить солнце, передает Stern.

"Опубликованное в журнале Environmental Research Letters исследование рассматривает возможность распыления химических веществ в стратосфере с целью смягчить солнечное излучение на Земле. В рамках данного решения, обозначаемого как "инъекция стратосферных аэрозолей", предполагается распыление сульфатов на высоте 20 км", - сообщает автор публикации.

Распыление должно осуществляться с помощью самолетов, однако, отмечают ученые, в настоящий момент не существует такого типа самолета, который мог бы распылять огромное количество химикатов.

Общую сумму расходов, необходимых для того, чтобы программу можно было начать через 15 лет, исследователи оценивают в 3,5 млрд долларов. Ежегодные оперативные расходы на осуществление программы в первые 15 лет составят, по мнению ученых, около 2,25 млрд долларов.

"Более серьезную проблему ученые видят в том, что за реализацию проекта должны проголосовать многие страны. Потенциальные риски заключаются, на их взгляд, также в нежелательном воздействии данного метода на погоду: последствиями могут стать гибель урожая, засуха и другие экстремальные погодные явления", - говорится в публикации.

Другие ученые относятся к идее скептически. Так, по мнению Филиппа Тальманна из Федеральной политехнической школы Лозанны, манипуляция солнечным излучением дороже и рискованнее, чем сокращение выброса парниковых газов.