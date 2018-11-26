В Германии участились случаи ущерба, нанесенного здоровью пациентов имплантатами

Как удалось выяснить в результате журналистского расследования Sueddeutsche Zeitung совместно с телекомпаниями NDR, WDR, а также Международным консорциумом журналистских расследований, бракованные имплантаты все чаще приводят к тяжелым последствиям для здоровья пациентов - вплоть до летальных исходов.

"В прошлом году имплантированная медицинская продукция привела к более чем 14 тыс. случаев осложнений различной степени тяжести, вплоть до летальных исходов" - таковы результаты проведенного журналистами расследования под названием Implant Files.

Федеральный институт медицинских препаратов и продуктов опубликовал данные, согласно которым в 2016 году отмечалось 12 тыс. подобных случаев. По заявлениям представителей ведомства, в прошлом в 40% случаев зарегистрированных проблем со здоровьем жалобы не были связаны с установленной медицинской продукцией - поэтому эти случаи в официальную статистику не попали. "Рост числа сообщений институт объясняет возросшим количеством соответствующих операций и более тщательной отчетностью со стороны врачей".

По мнению журналистов, сложилась диаметрально противоположная ситуация: в Германии повсеместно нарушаются правила, обязывающие врачей сообщать о подобных случаях. "Это становится очевидным при изучении ситуации с грудными имплантатами. В прошлом году в немецких клиниках было извлечено 3170 имплантатов в связи с образованием болезненных очагов рубцовой ткани в местах соприкосновения с силиконом. И лишь об 141 случае было сообщено официально", - говорится далее.

Еще одну проблему журналисты видят в контроле и сертификации медицинской продукции в Европе - эти процедуры осуществляются не государством, а частными институтами по заказу фирм.