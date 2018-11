26 ноября 2018 г. Марк Беннеттс | The Times В России больше знахарей, чем врачей, и миллионы людей верят, что могут спастись от бед с помощью колдовства "Офис колдуньи находился во дворе дома в двух шагах от Тверской улицы", - повествует в The Times журналист Марк Беннеттс. "Я могу применить свои способности, чтобы вернуть неверных мужей назад к женам и наоборот, - сказала Валерия, именующая себя ведьмой в третьем поколении. - А еще я могу снимать проклятия, лечить болезни и предсказывать будущее". "Добро пожаловать в мир оккультных верований, который таится за фасадом России президента Путина, - мир, где бизнесмены перед заключением сделки идут за советом к ясновидящим, смертельно больные полагаются на колдунов и ведьм, а отчаявшиеся жены нанимают колдуний, чтобы излечить мужей от алкогольной зависимости. Годовой товарооборот российской индустрии так называемых магических услуг оценивается в миллиарды фунтов стерлингов. Российская академия наук утверждает, что в стране около 800 тыс. целителей - оккультистов и знахарей (для сравнения: врачей 640 тыс.). 67% женщин хотя бы однажды обращались за помощью к ясновидящим или колдунам, среди мужчин таких 25%, согласно соцопросам. Все попытки подавления этой индустрии провалились", - говорится в статье. "Ничто не свидетельствует о том, что Путин верит в оккультизм или паранормальные силы, но некоторые чиновники, по слухам, пользуются услугами магов", - пишет газета. "Российские власти используют ясновидящих в отношениях с другими государствами, - сказала автору Марина, другая московская колдунья. - Всякий раз, когда идут переговоры, Россия непременно привозит с собой ясновидящего или ведьму. Чтобы повлиять на ситуацию, понимаете?" Источник: The Times