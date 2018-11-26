"Брекзит", или почему настоящий "холивар" начинается только сейчас

После тяжелых переговоров Брюссель и Лондон утвердили вариант соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Однако, уверены корреспонденты Die Welt Штефани Больцен и Кристоф Б. Шильц, это станет лишь стартовым выстрелом к началу настоящего "холивара". Как будут складываться отношения сторон после "развода"? Авторы предлагают три возможных сценария.

План Терезы Мэй относительно "Брекзита" выглядит следующим образом: 10 декабря нижняя палата британского парламента должна будет проголосовать "за" или "против" соглашения.

Первый сценарий подразумевает, что парламентарии одобрят соглашение. "Если парламентарии проголосуют "за", то вначале в жизни страны ничего не изменится, поскольку соглашение о выходе предусматривает переходный период, в ходе которого и Великобритания, и Северная Ирландия останутся как на внутреннем европейском рынке, так и в Таможенном союзе. Ощутимые изменения произойдут к концу 2020 года, а возможно, и не ранее 2022-го. Разве что Лондон с марта 2019 года не будет отправлять своих депутатов в Европарламент и участвовать во встречах глав государств и правительств стран ЕС".

Но как будет впредь выглядеть партнерство между ЕС и Великобританией после "Брекзита"? - задаются вопросом журналисты.

"Политические вехи будущих отношений определены: масштабная зона свободной торговли без пошлин и квот вкупе с честными условиями конкуренции и согласованием правил и стандартов", - говорится в статье.

Но будут ли британцы придерживаться этих условий или захотят воспользоваться шансом выиграть в конкурентной борьбе благодаря более низким налогам для компаний или щадящим экологическим нормативам, которые еще и помогут привлечь компании из третьих стран? В дипломатических кругах ЕС по этому поводу выражаются сомнения, отмечают авторы.

А что, если нижняя палата выскажется против соглашения о выходе? "Тогда "Брекзит" будет сопровождаться хаосом (...). И с 30 марта воцарится юридическая анархия, будут в спешке возведены границы и введен контроль. Статус миллионов граждан ЕС в Британии и британцев в ЕС окажется неопределенным. Экономика понесет потери по обе стороны Ла-Манша", - отмечают авторы статьи.

В Лондоне такой вариант считают маловероятным. "Влиятельные представители британского правительства и депутаты всех партий уже заявили о том, что будут блокировать вариант No Deal и требовать от премьер-министра новых переговоров с Брюсселем", - говорится далее.

Ярые сторонники Евросоюза, такие как бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, "усматривают шанс предотвратить выход из ЕС путем повторного референдума", сообщает издание. Призывы к проведению повторного референдума становятся все громче. Это было бы третьим возможным сценарием развития ситуации.

План Мэй не является удовлетворительным решением ни для сторонников, ни для противников "Брекзита".

Консерваторы хотят, прежде всего, предотвратить досрочные выборы. "Если британцы снова пойдут на избирательные участки, то, скорее всего, могут отыграться на правящей партии, и тогда лейбористы одержат явную победу". Но даже если референдум и состоится, то неизвестно, проголосует ли большинство британцев на этот раз против "Брекзита", пишут в заключение авторы статьи.