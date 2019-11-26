Российское вооружение вот-вот станет лучшим в мире?

"После инцидента в Белом море, когда в результате ракетных испытаний погибли 5 российских инженеров, Владимир Путин объяснил, что он хочет вкладывать больше средств в вооружение. Его конечная цель - создать чрезвычайно мощную ракету, способную летать над любой территорией", - пишет издание Atlantico.fr.

"(...) Если сравнить факторы, используемые геополитиками для классификации сил между мировыми державами, то мы увидим, что Россия - первая мировая держава по площади своей территории 17,2 млн. км2, что в 25 раз превышает площадь Франции и ее заморских территорий. Это также первая держава по количеству объявленных ядерных боеголовок, которые являются сдерживающим оружием и никогда не использовались в наступательных целях с 1945 года", - поясняет Жан-Бернар Пинатель, признанный эксперт в вопросах геополитики.

"Но по другим факторам Россия находится на 10-м месте по сравнению с нижеприведенными державами по показателям ВВП. Ее ВВП не достигает 60% ВВП Франции и представляет собой только 8% ВВП США. Она тратит на свою оборону чуть меньше, чем Франция, в то время как ее территория в 25 раз больше французской. Как и у Франции, оборонный бюджет России составляет лишь одну десятую от военного бюджета США. Бюджет 17 американских спецслужб значительно превышает общий оборонный бюджет России. Россия по сути является региональной державой. У нее нет средств для военного вмешательства во всем мире, как у Соединенных Штатов", - продолжает эксперт.

"(...) Однако Россия вполне способна модернизировать те пусковые установки, которыми она уже владеет, и временами в эпоху холодной войны ее МИГи превосходили американские самолеты. Так что, если Путин приложит усилия в области ядерного сдерживания за счет своих обычных вооружений, он сможет сделать это", - указывает Пинатель.

"Заявление Владимира Путина вписывается в обширную программу модернизации вооруженных сил, которую он начал, когда был премьер-министром в 2009 году. Учитывая недостатки своих вооруженных сил во время грузинской войны, Россия приступила к осуществлению плана по оживлению своих вооруженных сил, своего военно-промышленного комплекса и своих оперативных возможностей", - указывает Сириль Бре, преподаватель Парижского института политических исследований.

"В области ракет Российская Федерация продемонстрировала технологическое превосходство. (...) У России, безусловно, есть технологические и финансовые возможности для реализации амбициозной новой ракетной программы. Но, как и все военные державы, она не обладает неограниченными бюджетными ресурсами: ей приходится выбирать между разными проектами. Она не сможет финансировать модернизацию танков, что особенно важно для военно-морского флота, а также все проекты одновременно", - утверждает эксперт.

"(...) Если измерять российское превосходство в соответствии со спросом и предложением, то российский военно-промышленный комплекс имеет очевидные преимущества. Системы ПВО "Алмаз-Антей" пользуются популярностью на рынках: а также "Викинг", C-300 и C-400 представляют интерес для многих стран, которые не хотят или не могут позволить себе американские PATRIOT или европейские системы. Турция, Индия и даже Саудовская Аравия захотели купить это оборудование. Аналогично, с точки зрения истребителей или танков, на рынках признается российское превосходство", - отмечает Бре.

"(...) Единственная слабость Запада заключается в позиции Соединенных Штатов. Они не ведут себя как союзники. Они принимают решения только в одностороннем порядке в зависимости от того, что они видят в качестве своих интересов, например, это касается курдов Сирии или репатриации заключенных в сирийскую тюрьму джихадистов. Более того, Европа разделена в плане понимания интересов, которые необходимо защищать, а также стратегии и средств, которые нужно использовать, ей редко удается достичь согласия по поводу цели, к которой следует стремиться. Но она отнюдь не уступает России по материальным средствам и по тому потенциалу, которым она располагает", - полагает Пинатель.