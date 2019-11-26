Защитная оговорка для Олимпиады

"Несмотря на обвинения в обмане, отстранение всей российской команды от летних Олимпийских игр в 2020 году маловероятно. Об этом свидетельствует смягчение критериев", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Какова ситуация в Москве? "Настроение у нас не очень радостное, ситуация тяжелая", - сказала в воскресенье Юлия Тарасенко, исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики. "Ее предшественник Дмитрий Шляхтин недавно объявил о своей отставке, спустя три года пребывания во главе федерации в качестве самопровозглашенного реформатора. Его главная задача, говорил он тогда, состоит в восстановлении доверия к российской легкой атлетике. Выполнить эту задачу у Шляхтина впечатляюще не получилось", - отмечает журналист Кристоф Бекер.

"Насколько велико сегодня недоверие к российской легкой атлетике, метко сформулировала Мария Ласицкене, российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира. "Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко - ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации (...), как и все остальные его друзья", - процитировало ее новостное агентство ТАСС".

"В ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила россиян из-за программы допинга, оказавшейся крупнейшей известной управляемой государством системой обмана в спорте после ГДР. Теперь, спустя 4 года они не только по-прежнему отстранены - также был приостановлен процесс восстановления ВФЛА. Такое решение принял в пятницу Совет IAAF. Шляхтина и руководство его ассоциации обвиняют в обмане в деле легкоатлета Данила Лысенко", - передает издание.

"Таким образом, российские легкоатлеты, вероятно, пропустят вторые летние Олимпийские игры подряд. В Играх, которые пройдут следующим летом в Токио, будет разрешено принять участие лишь тем, кто сможет сохранить свой "нейтральный статус".

"Придется ли только легкоатлетам остаться дома? Или же на Олимпиаде и вовсе не будет представлено команды от России, как на последних зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году? (...) Вечером в пятницу Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что соответствующий комитет рекомендует снова признать РУСАДА не соответствующим стандартам антидопингового кодекса". Манипуляцией данными в российской лаборатории "Русада" в ключевом критерии нарушило свои обязанности, заключил комитет по соответствию ВАДА. "Если исполком ВАДА последует мнению комитета на заседании 9 декабря в Париже, "спортсмены, представляющие данную страну, будут отстранены от участия и присутствия на следующих Олимпийских играх", как значится в разделе B.3.1 (d) (2) действующего свода правил для сторон, принявших Всемирный антидопинговый кодекс".

"Российский скандал показал ВАДА, что оно не подготовлено к тому, чтобы справляться с обманом такого масштаба, заявил президент ВАДА Крейг Риди на антидопинговой конференции в Катовице. Но теперь агентство подготовлено. Или же так только кажется?", - задается вопросом издание.

"Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета (МОК), лишь в прошлый понедельник заявил в разговоре с журналистами новостного агентства Associated Press: "Мы заботимся о нашем принципе: виновные должны быть наказаны максимально жестко, невиновные должны быть защищены". Позиция Баха никогда не менялась принципиально: он против отстранения отдельных стран. Если ВАДА отстранит Россию, сказал также глава МОК, Россия обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), в очередной раз".

"Кодекс ВАДА был подписан "Русада" и Олимпийским комитетом России, для них он имеет обязательную силу. Но что будет, если выяснится, что от начала и до конца за ниточки дергает не спорт, а государство, отказывавшее ВАДА до начала 2019 года в доступе к лаборатории в Москве?".

"К тому же снова были ослаблены действующие правовые последствия отстранения от Олимпиады спортсменов, чьи антидопинговые агентства не соответствуют международному кодексу. Это следует из кодекса ВАДА, который будет действовать с 1 января 2021 года. Пересмотренный свод правил был принят в начале ноября в Катовице. Согласно нему, в будущем отстраняться от Олимпийских игр и международных соревнований будут в таких случаях только должностные лица. Спортсмены могут быть отстранены - но только от соревнований, не являющихся Олимпийскими играми", - указывает издание.

Впрочем, как отмечает юрист Национального антидопингового агентства Германии Ларс Мортзифер, пока действует текущий кодекс и его применение "легитимно", передает Süddeutsche Zeitung.