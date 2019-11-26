Почему вам не стоит использовать дезинфицирующие средства

"Тот, кто, опасаясь заразиться гриппом и другими инфекциями, использует для уборки квартиры или, например, для очищения рук дезинфицирующие средства, совершает большую ошибку, - сообщает немецкий журнал Focus. - Эти средства могут не только навредить здоровью, но и способствовать возникновению особенно опасных микробов".

"Микроорганизмы могут развивать резистентность к биоцидам, если они регулярно подвергаются воздействию веществ в малом, не смертельном количестве", - говорится в сообщении немецкого Федерального института оценки рисков.

"Дрожжи и бактерии функционируют настолько гениально, что могут передавать генетическую информацию и тем самым резистентность другим микроорганизмам, - отмечает издание. - Более того, по данным Института оценки рисков, активные вещества в дезинфицирующих средствах могут даже способствовать развитию резистентности у микроорганизмов (...)".

"Именно в больницах, где стерильность является главным приоритетом для защиты пациентов, исследователи с большим беспокойством наблюдают за темной стороной дезинфекции. Так, одно из исследований Технического университета Граца показало, что устойчивость к антибиотикам, обладающая высоким потенциалом связываться с возбудителями заболеваний, чаще встречается в местах, которые содержатся в особой чистоте, например, в реанимационных отделениях".

"Поэтому исследователи уже некоторое время проводят эксперименты по созданию в больницах разнообразия микробов. Их идея состоит в том, что микробы будут сдерживать друг друга и препятствовать размножению опасных микроорганизмов и их мутации в сверхбактерии".

"(...) Исследования, проведенные несколько лет назад в трех различных больницах, показали, что количество опасных микробов сокращалось на 89%, когда вместе с чистящими средствами в больничных палатах распространяли абсолютно безобидную пыльную бактерию и родственные ей виды бактерий, не вызывающие никаких инфекций".

"Хотя дезинфицирующие средства, используемые в больницах, намного сильнее средств, используемых в домашнем хозяйстве, исследования все же свидетельствуют о том, что биоциды не следует использовать дома. По мнению Института оценки рисков, применять их можно лишь в исключительных случаях, например, когда в семье есть люди с ослабленным иммунитетом (...)".

К тому же, пишет издание, дезинфицирующие средства не являются абсолютно безопасными с точки зрения их влияния на здоровье. Они могут вызывать аллергию, а "средства для дезинфекции рук могут нарушать естественную флору кожи, убивая хорошие бактерии и вызывая воспалительную реакцию и экзему. Кожа краснеет, сохнет, на ней появляются трещины, что может способствовать проникновению в нее не только возбудителей заболеваний, но и вредных веществ".

"Тому, кто хочет свести к минимуму риски для здоровья у себя дома, вместо использования дезинфицирующих средств стоит соблюдать простые правила гигиены: регулярно мыть руки и проводить уборку в квартире, а также соблюдать санитарно-гигиенические требования при хранении и обработке продуктов питания. Для этого не требуются дезинфицирующие средства", - отмечает Focus.