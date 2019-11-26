Глава Центробанка России: "Мы отговариваем банки от евро и доллара"

Из Кремля и Госдумы все громче слышны требования о снижении ключевой ставки для форсирования конъюнктуры. Хотя Центральный банк России и снизил ключевую ставку до 6,5%, председательница банка Эльвира Набиуллина не одобряет программы стимулирования экономики посредством дешевых денег. Журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн побеседовал с главой российского Центробанка.

"Кредиты могут лишь помочь. Рост должен осуществляться с помощью частных инвестиций здоровых, успешных предприятий, реинвестирующих свою прибыль. Дешевые деньги лишь увеличат инфляцию. Наши проблемы - структурного характера. (...) Наша экономика слишком зависима от сырья, производительность труда низкая и слишком мало стимулов для частных инвестиций", - отметила Набиуллина.

"В глобальном конъюнктурном цикле сырье очень восприимчиво к ценам. Мы уже наблюдаем падение экспорта. Это будет иметь негативные последствия для нашей экономики, финансового сектора и нашего государственного бюджета", - указала председательница ЦБ РФ.

"Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики размещают деньги на счетах в евро, эти деньги ведь должны куда-то вкладываться банком. А для этого есть почти только инструменты с отрицательной ставкой. Это приносит банкам убытки. Так как отрицательные ставки по вкладам в России запрещены, банки настолько повысили комиссию за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли еще открываются накопительные счета", - пояснила Набиуллина.

Говоря о последствиях введения антироссийских санкций, председательница Центробанка отметила: "Когда санкции были введены, нам пришлось принять радикальные меры. Мы отправили курс рубля в "свободное плавание" вместо того, чтобы, как прежде, держать его в валютном коридоре. Но сегодня банковская система в принципе приспособилась к санкциям. Мы занимаемся - этого мы вовсе не скрываем - дедолларизацией нашего финансового сектора и торговли, чтобы стать менее уязвимыми. (...)В 2014 году фирмы оказались в кризисе, потому что у них, хотя они и не занимались внешней торговлей, появились долларовые долги. Когда затем сильно упал курс рубля, у них появились большие проблемы. Мы хотим в значительной степени избавиться от валютных и санкционных рисков в российской экономике".

Сегодня, по словам Набиуллиной, от ограничений страдают лишь компании и банки, против которых непосредственно введены санкции, однако эти ограничения компенсируются доступом к внутрироссийской финансовой системе. По мнению главы Центробанка, риски невелики и в случае введения США санкций в отношении облигаций федерального займа (ОФЗ), "так как у России минимальная государственная задолженность и очень низкий внешний долг".

Говоря о высокой доле государства в банковском секторе, Набиуллина отметила: "Она изначально была очень высокой, составляя 59,1%, и после кризиса 2014 года выросла еще на 9%. И не потому, что мы якобы ведем политику национализации, а потому, что нам пришлось спасать некоторые достаточно крупные неликвидные банки. Но эта повышенная доля государства в банковском секторе лишь временна. Мы готовим национализированные банки к продаже, например, банк "Открытие". В 2021 году он должен снова стать частным. Но проблема заключается не только в высокой доле государства, а в доминировании небольшого числа крупных институтов. Есть один очень крупный и господствующий игрок".

"Главное для нас, чтобы новые технологии в финансовом секторе были доступны не только крупным игрокам. Поэтому мы как Центральный банк развиваем сферу цифровых финансов, чтобы создавать конкуренцию", - подчеркнула Набиуллина.