26 ноября 2019 г. Сэмюэл Ловетт | The Independent Трамп "избранный, посланный Богом, чтобы творить великие дела", утверждает советник президента "Министр энергетики США Рик Перри назвал президента США Дональда Трампа "избранным". В анонсе интервью, показанном телеканалом Fox News в воскресенье вечером, советник, который привлек к себе пристальное внимание в связи со своей ролью в скандале вокруг Украины, также сравнил президента США с рядом библейских царей", - передает The Independent. "Бог использовал несовершенных людей на протяжении всей истории, - заявил Перри телеканалу. - Царь Давид не был совершенен, Саул не был совершенен, Соломон не был совершенен". Он поделился, что около месяца назад подарил Трампу "небольшую брошюрку об этих ветхозаветных царях". "Я дал ему ее и сказал: "Господин Президент, я знаю, есть люди, которые говорят, что вы говорили, что вы избранный. "Вы и есть таковой", - сказал ему я", - отметил Перри в интервью. "Я сказал: "Если вы верующий христианин, вы понимаете Божий замысел относительно людей, которые правят нами и судят нас на этой планете в нашем правительстве". "После того, как интервью было анонсировано в передаче Fox & Friends, журналист Fox News Эд Генри заявил, что, по словам Перри, президент был "послан Богом, чтобы творить великие дела", - говорится в статье. "Комментарии министра энергетики прозвучали на фоне продолжающейся процедуры импичмента Трампа, которого обвиняют в ненадлежащем запросе помощи со стороны украинских чиновников с целью повысить свои на переизбрание в следующем году", - отмечает The Independent, указывая, что Перри отказывается явиться в Конгресс для дачи показаний следователям по делу об импичменте. "(...) За время своего пребывания в должности техасский политик сыграл важную роль в поддержке того, что Трамп назвал политикой американского "энергетического доминирования", внеся вклад в увеличение экспорт американского ископаемого топлива", - добавляет газета. Источник: The Independent