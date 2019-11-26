России грозит отстранение от международных соревнований на четыре года из-за допинга

"(...) Российский флаг исчезнет на четыре года из мирового спорта? Такая возможность вполне реальна, поскольку Комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал применить ряд жестких санкций против России, что предвещает битву в Спортивном арбитражным суде и сильную головную боль для УЕФА, организатора чемпионата Европы по футболу Евро-2020", - пишет Le Monde.

"Вечером в понедельник, 25 ноября, ВАДА вопреки всем ожиданиям раскрыло содержание рекомендаций этого независимого комитета, который должен определить, какие действия следует предпринять в отношении новых провинностей России, - сообщает издание. - CRC не стал обременять себя нюансами. Он требует, в частности: отстранить Россию от участия в двух следующих Олимпийских играх - летних в Токио в 2020 году и зимних в Пекине в 2022 году, а также в любых крупных международных соревнованиях, таких как чемпионат мира по футболу; запретить России организовывать у себя или подавать заявку на организацию чемпионата мира, в том числе переносить в другие страны уже отданные ей соревнования; запретить любому представителю российского государственного аппарата занимать посты в международных федерациях, которые подписали Всемирный антидопинговый кодекс (все они являются крупными), и запретить руководящему составу Олимпийского комитета России присутствовать или же принимать участие в соревнованиях, из которых исключена Россия".

"Однако CRC допускает участие российских спортсменов в крупных соревнованиях под нейтральным флагом при условии, что они были непричастны к организованной системе применения допинга, имевшей место в России до 2015 года - наподобие тех мер, которые применялись во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в прошлом году", - отмечает журналист.

"Эти предложения будут рассматриваться на заседании исполкома ВАДА, которое состоится в Париже 9 декабря. Оно сможет либо одобрить эти санкции, либо вернуть их в CRC для нового заключения, что, несомненно, вызовет возмущение у противников России, прежде всего у США", - указывает Le Monde. - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может обжаловать возможные санкции в Спортивном арбитражном суде".

"(...) Отстранение от участия в следующих Олимпийских играх стало бы невероятным ударом по гордости российского правительства. Год назад Россия была восстановлена Всемирным антидопинговым агентством в обмен на предоставление данных московской антидопинговой лаборатории, опечатанной государством. (...). Использование этих данных, включая результаты оригинальных антидопинговых тестов российских спортсменов в "темные годы" (по крайней мере, в 2011-2016 годах), должно было позволить международным федерациям наказать россиян, применявших допинг, но ускользнувших от контроля, - поясняет автор публикации Клеман Гийу. - Но, по мнению информационных экспертов ВАДА и Лозанского университета, данные, представленные Россией в январе, стали объектом множества манипуляций".

"(...) Данные Москвы не являются ни полными, ни полностью достоверными, - пишет CRC. - Сотни неправильных антидопинговых тестов, появившихся в копии базы данных LIMS 2015 года [где перечислены все проверки, проведенные лабораторной системой управления информацией, переданные в 2015 году ВАДА российским информатором], в копии 2018 года отсутствовали, а необработанные данные и связанные с ними PDF-файлы были удалены или изменены ".

"(...) Тем не менее, полностью исключается вина РУСАДА, российского антидопингового агентства, чья текущая работа признается "эффективной, в том числе в отношении расследований в России". Поэтому CRC рекомендует в течение этого четырехлетнего периода не подвергать РУСАДА особому надзору, но настаивает на том, что соблюдение его независимости станет условием восстановления России через четыре года", - передает автор статьи.

"Такое признание работы РУСАДА может стать ключевым моментом в ближайшие месяцы. Поскольку технически санкции ВАДА могут налагаться именно на РУСАДА как подписанта Всемирного антидопингового кодекса. Российское агентство может доказать в Спортивном арбитражном суде, что оно не должно быть наказано, если оно никоим образом не манипулировало данными из московской лаборатории, к которой у него не было доступа. Кстати, это упорно повторяет в последние недели его гендиректор Юрий Ганус", - комментирует журналист.

"С его стороны это стратегически важно. Столь серьезный юридический вопрос необходимо решать: можно ли считать, что российское агентство несет ответственность за действия, предпринятые под руководством его правительства?" - задумался в прошлом месяце глава американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, который в течение пяти лет выступал против РУСАДА.

"Как рассказал Le Monde генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли, основная цель рекомендаций CRC заключалась в том, чтобы наказать настоящих виновников манипулирования, то есть, российскую власть, при этом максимально оберегая РУСАДА и спортсменов".

"(...) Такая стратегия прослеживалась в письме CRC, что позволит исполкому ВАДА9 декабря одобрить рекомендации и принять на себя риск дорогостоящей юридической битвы в Спортивном арбитражном суде. Однако спортивное движение и Международный олимпийский комитет, исторически благосклонные к России, могут вместе противостоять такому решению и спровоцировать новый кризис в верхних эшелонах спортивной власти", - резюмирует Клеман Гийу.