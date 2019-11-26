Клитор может служить как для удовольствия, так и для размножения

"С 1959 года карьера Роя Дж. Левина основывалась на трех принципах: дьявол прячется в деталях; мы должны видеть то, что все уже видели, но думать о том, о чем еще никто не думал; труд ученого - это не работа адвоката, который собирает факты, благоприятные для дела, которое он должен защищать, а состоит в том, чтобы искать данные, подтверждающие и противоречащие его гипотезе, с тем, чтобы сделать нужный вывод. Три апофегмы, как сам их называет вышедший на пенсию физиолог из Шеффилдского университета (Великобритания), касаются проблемы изучения репродуктивных функций клитора и разработки современного уровня его познания. Вывод, который он делает (в журнале Clinical Anatomy), состоит в том, что клитор имеет "как прокреативную (репродуктивную), так и рекреативную (развлекательную) функции, имеющие одинаковую важность", - пишет Slate.fr.

"(...) Идею о том, что клитор является органом, предназначенным исключительно для удовольствия, можно найти и в феминистском дискурсе и в сексологической литературе. (...) Левин подчеркивает то, что сожалеет о враждебности, которую могут выразить ученые по поводу двойной функции клитора. Он цитирует анатома Хелен О'Коннелл, по мнению которой "прикрепление репродуктивной функции к механизмам сексуального возбуждения" может "противоречить сексуальному удовольствию", она также критикует "репродуктивное объяснение сексуального феномена" как "отсутствие признания женской половой функции, существующей отдельно от репродукции", - говорится в статье.

"(...) Возьмемся за первую заповедь, которую Левин использует в своих исследованиях, - предлагает Slate.fr. - Дьявол, который прячется в деталях - это рекреационная исключительность клитора, это слишком красиво, а главное, слишком просто, чтобы быть правдой. По мнению Левина, объяснение этой простоты, которую он прослеживает до истоков сексологии как научной области, возникшей в конце 1940-х годов, можно обнаружить в недоступности для понимания сексологии для физиологии и наоборот. "Представители обеих дисциплин практически не имеют междисциплинарного сотрудничества, редко встречаются, у каждого свои публикации, конференции и сообщества, и они получают гранты из разных источников", - пишет он. Левин стремится навести мосты между двумя берегами".

"(...) Что касается клитора, Левин оценивает (и подтверждает сорока ссылками), что его стимуляция, в частности, способствует повышению содержания кислорода во влагалище, что облегчает подвижность сперматозоидов. Кроме того, уменьшается кислотность влагалища, что делает его менее враждебным по отношению к мужским гаметам. Наконец, клитор, имея власть над половым возбуждением, вызывает набухание влагалища, замедляя продвижение сперматозоидов и позволяя им активироваться посредством вагинальных факторов", - говорится в статье.

"Репродуктивная функция клитора состоит в том, чтобы активировать мозг, дабы тот вызвал различные необходимые изменения в женских половых путях, с тем, чтобы благодаря удовольствию обеспечить [...]создание наилучших возможных условий для успешной репродукции", - резюмирует он.

"В последних строках своей статьи Левин указывает на то, что, если рассматривать данный вопрос с эволюционной точки зрения, такая двойная функция клитора неудивительна. Подобная точка зрения учит нас, что все в мире природы требует двух типов объяснений. Первый касается механизмов и их функционирования и характеризуется в биологических терминах как непосредственное или проксимальное объяснение. Другой тип объяснения описывает, как эти механизмы стали тем, чем они являются - это эволюционное или окончательное объяснение. В случае клитора удовольствие доставляется его проксимальными функциями, тогда как воспроизводство касается его конечных функций. И оба аспекта не должны ревновать друг к другу, поскольку они имеют одинаковое значение", - заключает Slate.fr.