Перед своим погребением она занималась сексом со всеми приближенными умершего

"Норвежские археологи обнаружили сразу несколько кораблей из раннего средневековья, свидетельствующие о таинственном погребальном ритуале - спустя 100 лет в нем был захоронен еще один корабль", - пишет немецкое издание Die Welt.

Корабли были главным оружием викингов, отмечает автор статьи Флориан Штарк. "Огромное значение судоходства отразилось и в религии викингов. Так, в англосаксонской эпической поэме "Беовульф" описывается погребение одного датского вождя. Его положили в "лоно корабля", а "грудь его покрывали множество сокровищ, чтобы вместе с ним отправиться вдаль, в царство серых волн", - передает издание.

Впечатляющее и загадочное доказательство этого ритуала норвежские ученые обнаружили теперь на севере страны. В поселении Виньера в 500 км к северо-западу от Осло они наткнулись на два погребальных корабля, захоронения были произведены с интервалом примерно в 100 лет. Лодка, в которой была погребена женщина, была помещена в более крупную лодку погребенного до этого мужчины.

Для того, чтобы захоронить женщину, могила мужчины была аккуратно раскопана. Мужчина был погребен вместе со своим щитом и мечом, а женщину похоронили в лучшей одежде и украшениях. Рядом с телом также обнаружили голову коровы, повествует издание.

"Ученые хотят понять, почему викинги поступали именно так. "Это очень сложный вопрос, на который может быть несколько ответов", - говорит археолог Район Соваж из Музея естествознания и археологии при Норвежском технологическом университете в Тронхейме. Возможно, мужчина и женщина были родственниками. То, что они могли быть отцом и дочерью, невозможно из-за временного интервала захоронений. Вероятнее, речь может идти о дедушке и его внучке. Они могли быть представителями знати, ведь изготовление кораблей было чрезвычайно трудным и затратным, так что лишь немногие могли позволить себе быть захороненными таким образом".

Также и лодка, обнаруженная в 1904 году у Осло-фьорда, служила могилой для двух женщин, одной из которых было от 60 до 70 лет, а другая была значительно моложе. Возможно, это была ее рабыня или служанка, отправившаяся на тот свет со своей богато украшенной госпожой.

"От арабского чиновника Ахмада ибн Фадлана сохранилось описание погребального ритуала, который он в десятом столетии наблюдал у русов, викингов, создавших на Руси огромную империю, платившую им дань. Согласно ему, лодку вытащили на сушу и на "венецианской парче" уложили на ней важного умершего. Как передает путевую заметку ибн Фадлана историк Йельского университета Андерс Уинрот, одна из рабынь согласилась отправиться на тот свет вместе со своим господином. После этого приближенные вождя по очереди совершали с ней половой акт, заверяя: "Скажи своему господину, что я сделал это только из любви к тебе (твоему господину". Наконец, пришла "уродливая женщина" по прозвищу "ангел смерти" и "несколько раз вонзила ей между ребер" кинжал, в то время как "мужчины душили ее веревкой, пока она не умерла". В Норвегии, - пишет Die Welt, - очевидно, поступали сдержаннее. Ради умершей в Виньере с жизнью пришлось расстаться корове".