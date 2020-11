26 ноября 2020 г. Сэм Джонс | Financial Times Билл Браудер угрожает судебным иском по поводу счетов в швейцарских банках, связанных со скандалом Магнитского "Известный критик Кремля и инвестор Билл Браудер пригрозил Credit Suisse и UBS судебным иском за нарушение санкций США, если они разморозят счета, принадлежащие трем российским клиентам, обвиняемым в крупном налоговом мошенничестве против его инвестиционной компании", - передает Financial Times. "Два швейцарских банка располагают активами на сумму более 24 млн долларов, которые, по словам Браудера, были получены в результате мошенничества, совершенного в России против его инвестиционного бизнеса Hermitage Capital в 2007 году. Банки и их "должностные лица и сотрудники" будут открыты для "гражданских и уголовных наказаний в Соединенных Штатах, а также для гражданских исков со стороны третьих лиц, заинтересованных в этом вопросе", если они снимут ограничения на какие-либо деньги на соответствующих счетах, указал Hermitage от имени Браудера в письмах, с которыми ознакомилась Financial Times". "Мошенничество в отношении Hermitage стало громким международным делом после смерти в заключении юриста Браудера Сергея Магнитского. (...) В результате неоднозначного решения на прошлой неделе федеральный прокурор Швейцарии прекратил все текущие расследования в отношении трех россиян, предположительно связанных с мошенничеством против Hermitage - Дениса Кацыва, Дмитрия Клюева и Владлена Степанова, которых Браудер обвиняет в том, что они вывели миллионы на счета в Швейцарии. Эти люди утверждают, что деньги не связаны с Hermitage, и отвергают обвинения Браудера", - говорится в статье. "Прокуратура предложила оштрафовать этих лиц на небольшую часть их активов, хранящихся на швейцарских счетах, в обмен на снятие более серьезных обвинений. (...) Прокурор намеревается удержать 13% активов Степанова и 1% активов Кацыва. Прокурор предлагает не удерживать деньги Клюева. Прокуратура также обдумывает, отказаться ли от Hermitage в качестве истца в своем разбирательстве. Это лишило бы фирму возможности обжаловать решение прокурора", - сообщает газета. "Это решение открывает путь к разблокировке счетов, связанных с тремя мужчинами в UBS и Credit Suisse, которые были заморожены по запросу прокурора. (...) Ожидается, что Браудер и Hermitage в следующем месяце оспорят решение федерального прокурора Швейцарии", - пишет газета. "Нынешний федеральный прокурор Михаэль Лаубер пробудет на своем посту еще всего несколько недель . Он подал в отставку летом на фоне процесса импичмента по поводу его действий, инициированного швейцарскими законодателями. Противоречия шли вокруг его роли, особенно его тесных отношений с российскими правоохранительными органами. (...) Канцелярия Лаубера в течение некоторого времени конфликтовала с Браудером. В мае этого года федеральный прокурор заявил Hermitage, что намерен поделиться с Россией важными юридическими данными по этому делу, что вызвало протест европейских и американских политиков", - указывается в публикации. Источник: Financial Times