"По мнению Си Цзиньпина, предприниматели "патриоты" - это предприниматели, подчиненные Коммунистической партии Китая"

"(...) Что делает предпринимателя хорошим в глазах китайского президента Си Цзиньпина? Поскольку Джек Ма, основатель Alibaba Group, уже лишен налета святости, несмотря на его исключительный талант и членский билет Коммунистической партии, этот вопрос заслуживает того, чтобы его задать. Впрочем, Си Цзиньпин частично ответил на него в середине ноября, отдав дань уважения несколько позабытому предпринимателю-филантропу начала XX века Чжан Цзяню", - пишет журналист Le Monde Фредерик Леметр.

"В дополнение к примерно 30 компаниям в самых разных секторах (от текстиля до банковского дела), Чжан Цзянь активно занимался социальными проектами, создав более 300 школ, а также домов престарелых, - говорится в статье. - Посетив 12 ноября его дом и музей, который промышленник создал в 1905 году в Наньтуне, к северу от Шанхая, Си Цзиньпин был под таким впечатлением, что приказал превратить эти места в "базу патриотического воспитания". Цель: научить "большинство частных предпринимателей" и молодежь "брать на себя большую социальную ответственность" и "иметь твердую уверенность в пути, теории, системе и культуре китайского социализма".

"(...) С момента основания и путем реформ Партия и страна создали очень хорошие условия для частных предпринимателей. Когда они разбогатеют, предприниматели должны мыслить, как мудрые люди - укреплять свои национальные чувства и брать на себя социальную ответственность", - заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Китая.

"Этим летом Си Цзиньпин уже упоминал об этом филантропе. Это было 21 июля, во время встречи с семью руководителями китайского бизнеса. (...) По этому поводу Си Цзиньпин уже настаивал на патриотизме предпринимателей. "Маркетинг компании не знает границ, но у руководителей компании есть родина", - заявил президент Китая, приводя в качестве примера пятерых "отличных предпринимателей": это Чжан Цзянь, а также Лу Цзофу, пионер китайской военно-морской промышленности и горячий сторонник образования первой половины XX века, а также Тан Ках Ки, родившийся в Фуцзяне (провинция на юго-востоке), но сколотивший состояние в Малайзии. За то, что во время гражданской войны этот человек предпочел КПК Гоминьдану, Куоминдану, ему, несмотря на прозвище "Генри Форд из Британской Малайзии", в 1961 году правительство Китая устроило государственные похороны", - пишет Le Monde.

"Два последних упомянутых китайским лидером предпринимателя еще больше связаны с КПК. Первый из них - Жун Ирен, родился в семье китайских промышленников, которым пришлось "отдать" свои товары партии в 1949 году. Друг Дэн Сяопина Жун в 1978 году основал инвестиционный консорциум CITIC и привлек многих иностранных инвесторов в Китай. (...) Наконец, Ван Гуанин, промышленник, чья собственность также была национализирована в 1949 году, и который в 1983 году создал группу государственных инвестиций Everbright после того, как провел 8 лет в тюрьме во времена Культурной революции", - отмечает журналист.

"(...) По мнению Си Цзиньпина, быть патриотом означало с 1949 года быть верным Коммунистической партии при любых обстоятельствах. Это также относится к руководителям компаний, которые с 2002 года имеют право быть ее членами. Верность не является достаточным условием для того, чтобы быть "славным руководителем компании", но она необходима. В сентябре Си Цзиньпин призвал к усилению влияния партии в частных компаниях. Хороший предприниматель должен быть не просто верным, ему надлежит еще и подчиняться партии. Джек Ма, которому лично Си Цзиньпин помешал осуществить первичное размещение акций его финансовой компании Ant Group, научился этому на собственном горьком опыте", - резюмирует Фредерик Леметр.