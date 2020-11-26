"Европейцы хотят больше автономии? Это весьма кстати, это устраивает команду Джо Байдена"

"Джо Байден может стать самым проевропейским президентом Америки, но ему предстоит столько сделать, что ему некогда будет заниматься делами Старого Света. В этом кроется неожиданная возможность для сторонников европейского суверенитета", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"(...) 20 января, когда Джо Байден займет свое место в Овальном кабинете, он станет самым опытным президентом США в международных отношениях со времен Джорджа Буша-старшего. Более того: с точки зрения Европы, внешнеполитическая команда, состав которой он объявил в понедельник, 23 ноября, обладает всеми признаками "команды мечты". Тони Блинкен, которого он выбрал главой дипломатии США, вырос в Париже и знаком со Старым Светом. Будучи верным приверженцем Джо Байдена, он станет надежным собеседником - в перспективе никаких проблем. Остальная часть команды, способная и разноплановая, предвещает возвращение центристского истеблишмента", - говорится в статье.

"Это чудо? Или мираж? В Европе все еще есть несколько наивных людей, которые считают, что столь идиллический образ является хорошим предзнаменованием для трансатлантических отношений, возвращающихся к их исходной точке, однако их необходимо в срочном порядке разубедить. Интенсивный диалог между европейскими и американскими экспертами, который продолжается уже три недели, благодаря Zoom, о будущем отношений между их правительствами, показывает две вещи: во-первых, это будущее будет совсем другим, а, во-вторых, оно будет намного интереснее", - указывает автор статьи.

"Оно будет другим, потому что мир изменился - и не только за последние четыре года. Усилились основные тенденции, которые предшествовали приходу Трампа к власти и частично его объясняли: это противодействие глобализации, утверждение Китая, мощь технологий, подъем авторитаризма... к которым следует добавить подавляющее влияние последствий пандемии Covid-19", - считает Кауфман.

"Американские эксперты, участвовавшие в кампании демократов, некоторые из которых окажутся у руля в администрации Байдена, ясно дают понять, что их главным приоритетом будет восстановление контроля над пандемией и возрождение экономики США (...). Будущий советник по национальной безопасности Джейк Салливан выступает за внешнюю политику "в пользу среднего класса" - следует понимать: американского среднего класса. Другой эксперт, участвовавший в кампании, прогнозирует, что команда Байдена посвятит 80% своей энергии внутренней политике, 20% - международным отношениям", - передает Le Monde.

"И из этих 20% большую часть займет Китай. Что же в таком случае остается для старых европейских союзников, с которыми так дурно обращался Трамп? Сейчас с таким обращением покончено. Президент Байден приедет к ним и залечит раны. Еще он вернет Вашингтон в многостороннюю игру: это немалый подвиг, учитывая основные глобальные проблемы, климатические и санитарные. Он даже сможет поблагодарить Францию, Германию и Великобританию за то, что они "сохранили место" Соединенных Штатов, по выражению одного американского дипломата, борясь на протяжении четырех лет за выживание ядерной сделки с Ираном. Наконец, он будет стремиться к возрождению борьбы за сильно пострадавшие общие демократические ценности", - рассуждает журналистка.

"А в остальном - решать самим европейцам. Вот тут и становится интересно. Хотите больше автономии? Это весьма кстати, нас это устраивает, словно говорят в окружении Джо Байдена: мы всецело поглощены проблемами с Азией, у нас не будет ни времени, ни средств для управления всеми конфликтами у ворот Европы, от Балкан до Кавказа, от постсоветского пространства до Восточного Средиземноморья, от Африки до Ближнего Востока", - комментирует Кауфман.

"Таким образом, пришло время для нового распределения задач. Это потребует прояснения дебатов о "стратегической автономии", которые исходят из Парижа и пахнут крамолой для большинства европейцев-атлантистов. Один американский собеседник предпочитает более конкретное выражение "способность действовать". (...) В Берлине сейчас без смущения говорят о "европейском суверенитете" и "равноправном партнерстве" с Вашингтоном; все громче звучат требования о цифровом суверенитете", - говорится в публикации.

"(...) Следовательно, мяч находится на европейском поле, и если Европа хочет защитить свои интересы, то должна взять на себя свою долю бремени, сформулировать свои собственные предложения и, прежде всего, преодолеть свои разногласия. Обе стороны говорят, что существует "окно возможностей", "уникальный шанс": заново изобрести отношения между Европой и США в другом мире, в том числе путем сотрудничества с Китаем. О выигрыше говорить рано, но попробовать стоит", - резюмирует Сильвия Кауфман.