Неопределенное положение беженцев из Нагорного Карабаха, живущих в Горисе

"(...) Обычно популярный среди туристов город Горис шесть недель жил в ритме войны и принял тысячи людей, бежавших с мест боевых действий. Сегодня в Армении 100 тыс. беженцев, подавляющее большинство из которых женщины и дети", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Горисе Фаустина Венсан.

"По различным оценкам, с 14 ноября уже выехали обратно от 15 до 25 тыс. человек. Но продолжают прибывать новые беженцы, пока происходит постепенное возвращение трех районов, окружающих Нагорный Карабах - Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского, которые в течение почти тридцати лет после первой войны ускользали из-под контроля Баку. Жители этих земель, представляющие почти 30% населения Нагорного Карабаха, зарегистрированного до конфликта, прибывают в обескровленную после поражения Армению, в то время, когда количество случаев заболевания Covid-19 резко возрастает и надвигается серьезный экономический кризис. Это одна из самых больших проблем, стоящих перед властями Армении, которые побуждают беженцев вновь переселиться в анклав", - говорится в статье.

"62-летний Вартан Мангасарян ждал до последнего перед тем, как уехать. Мысль о том, что придется покинуть свой дом и увидеть, как он переходит в руки врагов, была для него невыносимой. Сейчас он в Горисе, и толкает тележку с мешками яблок и предметами первой необходимости в огромное здание, превращенное в склад гуманитарной помощи. Прибыв утром, он в тот же день уже думает о том, чтобы поехать обратно в столицу области: "Я подожду и посмотрю, что будет в Степанакерте, смогу ли я снять там квартиру".

"(...) Вокруг него волонтеры сортируют пожертвования в виде консервов, масла и муки, складывая их до потолка. Заместитель главы общины Гориса Ирина Йолян в туфлях на высоких каблуках перебегает от точки к точке. С самого начала войны она заведовала всем: глава общины ушел на фронт с первых дней. "Вся гуманитарная помощь приходит сюда", - объясняет она. С 27 сентября ею воспользовались 10 500 беженцев. На данный момент основные потребности удовлетворены, но остро ощущается нехватка зимней обуви. Первые снегопады еще больше усложнили положение беженцев, которые в экстренной ситуации уехали с пустыми руками", - указывает автор статьи.

"Однако они могут рассчитывать на исключительную солидарность армян. Их везде встречают с распростертыми объятиями. Стране даже не нужно было разбивать лагеря: по прибытии беженцы сразу же находят приют в гостиницах, где их размещают бесплатно, или у жителей, которые зачастую и сами небогаты - треть населения живет за чертой бедности. Такова особенность этого гуманитарного кризиса по сравнению с кризисами в других странах мира", - комментирует Венсан.

"Эта солидарность обусловлена не только армянским гостеприимством. Она прежде всего объясняется тем, что они считают жителей Нагорного Карабаха не беженцами, а своими. Потому что "Арцах [название, данное Нагорному Карабаху армянскими сепаратистами] - это родина", - утверждает Вазген Якубян, председатель Армянского филиала Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU), старейшей армянской неправительственной организации, которая участвует в гуманитарной помощи. - Эти люди принадлежат к тому же народу, что и мы, а значит, в наших глазах они просто перемещенные лица, хотя с юридической точки зрения они таковыми не являются".

"(...) 31-летняя Валентина Габриелян не очень хочет возвращаться. Слишком больно. Молодая женщина в качестве беженки находилась в отеле "Горис" с двумя детьми в возрасте 5 и 7 лет, когда узнала, что ее муж, оставшийся на передовой, только что погиб при взрыве бомбы. Она смогла опознать его только по кольцу. Затем молодая женщина вернулась в деревню без детей, чтобы под бомбардировками в спешке его похоронить. Когда она вернулась в Горис, она думала, что больше никогда не вернется в Нагорный Карабах. А потом ей приснился такой сон. "Мой муж разговаривал со мной, он сказал: "Ты должна вернуться в нашу деревню", - рассказывает молодая женщина. Ее голос изменяется. Отъезд запланирован через два дня. "Я больше не боюсь", - уверяет она. Что худшее может с нами случиться?"

"(...) С самого начала конфликта 27 сентября персонал отеля продолжал утешать и успокаивать новых постояльцев. Он выслушивает все истории, печет печенье, чтобы их подбодрить, и старается не двигать стулья слишком резко: во время войны шум заставлял их вскакивать и бросаться вниз по лестнице, чтобы укрыться, считая, что это беспилотник, - описывает журналистка. "Все были постоянно напуганы, и молодые, и старые. Все разговоры касались похорон. В городе смерть была повсюду", - вспоминает управляющая отелем Маринэ Бадасян, два брата которой, военные врачи, до сих пор находятся в Нагорном Карабахе для лечения раненых.

"Смерть была повсюду, но жизни дважды удавалось от нее ускользнуть. Случилось это в больнице Гориса. Среди криков раненых впервые прозвучал крик Гранта, родившегося 4 октября. Потом Евы, появившейся на свет две недели спустя. Двое младенцев в синей и желтой пижамах сегодня спят на руках у своих матерей, двух молодых женщин, прибывших из Нагорного Карабаха 28 сентября. 27-летняя Маринэ Марутян и 24-летняя Мариам Баласанян укрылись в скромной квартире друга, живущего в Москве", - говорится в статье.

"(...) Для этих двух женщин также представляется невозможным вернуться в свое село: оно теперь принадлежит азербайджанцам. Когда жители Нагорного Карабаха начали сжигать свои дома, оба их мужа выразили свое неодобрение по телефону. "Они сказали, что не надо этого делать, что мы отвоюем эти земли", - вспоминает Маринэ Марутян. Сегодня она говорит, что сожалеет о том, что не сделала этого. "Мы построили наш дом камень за камнем, и теперь мы оставляем это нашим врагам", - сетует молодая женщина.

"Теперь эти семьи теперь ждут 600 долларов (500 евро) помощи, обещанной властями Армении, чтобы как можно скорее уехать и вновь заселить то, что осталось от Нагорного Карабаха. Пусть даже придется жить на крошечном клочке земли, разоренном войной и окруженном их врагами", - резюмирует Фаустина Венсан.