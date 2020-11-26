Одна маленькая оса может подвергать опасности самолеты

"Keyhole wasp, то есть оса, обитающая в замочной скважине, - так на английском называется оса вида Pachodynerus nasidens, и на это есть веские причины: насекомое размером в 2,5 см любит забираться в маленькие полости, чтобы обустраивать там гнезда. А расселение людей расширило естественные места ее обитания большим количеством искусственных: будь то оконные щели, розетки или замочные скважины", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Однако одно искусственное место обитания может потенциально привести к катастрофам, пишут австралийские ученые в журнале Plos One: речь идет о предназначенных для измерения скорости самолетов трубках Пито, называемых также приемниками воздушного давления. Их блокировка в худшем случае может привести к катастрофе", - передает издание.

"И эта возможность вовсе не преувеличена: с ноября 2013 по апрель 2019 года в аэропорту города Брисбен было зарегистрировано 26 случаев, когда проблемы в работе самолета были связаны с осами", - отмечает Der Standard.

"В связи с участившимися сообщениями о проблемах, связанных с осами, команда ученых под руководством эколога Алана Хауса изучила поведение насекомых. С помощью 3D-принтера ученые изготовили копии устройств самолета и разместили их в разных частях аэропорта. Затем в течение продолжительного времени, в период с февраля 2016 по апрель 2019 года, они наблюдали, что осы делали с устройствами".

"В результате из-за осиных гнезд приемники воздушного давления полностью блокировались 93 раза. При этом осам даже не приходилось прикладывать для этого усилия: (...) многие гнезда были построены лишь в течение нескольких часов. Особенно активными осы были в летние месяцы при температуре от 24 до 31 градуса", - говорится в статье.

"Исследователи пришли к выводу, что оса Pachodynerus nasidens является опасным вредителем, представляющим существенный риск для безопасности полетов. Так как завезенная из другого региона оса смогла хорошо приспособиться к австралийским условиям, она, вероятно, может распространиться и дальше. Поэтому, считают ученые, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы разработать стратегии борьбы и истребления "этого легко приспосабливающегося, изобретательного и отличающегося высокой мобильностью вида", - передает Der Standard.