"Диего Армандо Марадона не заслуживает некролога. Он заслуживает двух: одного о сверхъестественном футболисте - и другого о несчастном парне за пределами футбольного поля, который, потеряв ориентир, заблудился в подземном лабиринте жизни", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Летом 2018 года чемпионат мира в России затмило нелепое представление на трибуне для почетных гостей в Санкт-Петербурге, - повествует журналист Оскар Бек. - Во время матча Аргентины против Нигерии крупным планом постоянно показывали Диего Марадону, который, казалось, был близок к безумию. Человек, некогда являвшийся королем футбола, в экстатических конвульсиях приглашал на танец рядом сидевшую женщину. Рискуя жизнью, перегибался через перила, чтобы принять восхваления своих аргентинских фанатов, запевал дикие песни, показывал стадиону вытянутый средний палец, а между делом спал. Когда затем гол забил Лионель Месси, у его предшественника на посту народного героя выступили вены на висках, от громкого рева ("Месси! Месси!") у него полезли на лоб глаза, а когда после финального свистка он покидал трибуну, его пришлось поддерживать".

"Марадону сразу же доставили в больницу, и футбольный мир ожидал худшего. Однако на следующий день как заново родившийся Марадона успокоил всех в Instagram, своенравно написав: "Диего еще немного побудет здесь". Теперь к нам пришла печальная новость: это "немного" подошло к концу".

"На этот раз по-настоящему. (...) Ведь Марадону слишком часто и преждевременно объявляли умершим. Мы еще помним аргентинского репортера, который сказал на чемпионате мира в ЮАР в 2010 году: "У кошек семь жизней, но сколько жизней у Марадоны, мы уже перестали считать". Также и после странного выступления на трибуне в Санкт-Петербурге произошло то, что случалось часто: какой-то выдумщик распространил в интернете информацию о том, что футбольный король умер в больнице в возрасте 57 лет от остановки сердца. Спустя пару дней возмущенный Марадона ругался в своем телешоу: "Я что выгляжу так, будто бы умер?".

"То, что Диего умеет делать ногами, мы, простые смертные, не сможем сделать даже руками", - говорил о Марадоне аргентинский тренер Сесар Луис Менотти. На чемпионате мира 1986 года Марадона возвел свою страну на олимп, забив гол столетия. Затем вместе с Пеле он стал игроком столетия по версии ФИФА. "Но когда Гектор Пеццелла, руководитель клиники "Гуэмес" в Буэнос-Айресе, однажды обследовал своего соотечественника, он шокировал мир своим диагнозом: "Я думаю, Марадона считает себя Богом", - пишет издание.

"Были ли это поздние последствия того легендарного матча 1986 года против Англии? (...) Считал ли себя Марадона рукой Всевышнего? Или самим Богом? Это внушили ему его молодые поклонники. Для своего святого они основали церковь, "Церковь Марадоны". (...) Его фанаты регулярно встречались в день его рождения, благоговейно преклонялись перед ним и, считая себя его апостолами, продавали футболки с надписью: "Я видел Бога". В течение длительного времени такое преклонение могут выдержать лишь сильные. В какой-то момент Марадона с этим не справился - а его ложные друзья, снабжавшие его наркотиками, сделали остальное", - констатирует Die Welt.

"Примерно в возрасте 35 лет Марадона впервые заговорил о смерти. На чемпионате 1994 года его, коронованного короля, уличили в допинге. Он заявил, что не кончает жизнь самоубийством только ради своей дочери, а однажды он сказал по телевидению: "Многие хотели видеть меня мертвым - я мертв". Во время одного из ток-шоу он потерял сознание. "Затем все увидели его в инвалидной коляске в больнице, а медики шептались о "непоправимом ущербе", указывали на разрушение клеток мозга в связи с чрезмерным употреблением кокаина и считали, что психика звезды разрушена".

В 43 года Марадона пережил инфаркт. "Ему не было еще 50, а он уже настолько заблудился в жизни, нащупывая палкой дорогу в тумане, что один наблюдатель, имевший образование психиатра, рассказывал: "В госпитале один считал себя Эйншейном, другой - Ньютоном, а когда Марадона сказал, что он Марадона, все засмеялись".

"Марадона всеми средствами пытался себя уничтожить, попав в смертельный круговорот между гениальностью и безумством. Его печень была истерзана, и положение усугубляла его полнота, достигшая 140 кг. СМИ писали в заголовках о "Маратонне", и из-за крайне сложной ситуации объем его желудка пришлось сократить вдвое. Затем он временно уехал в ссылку на Кубу, принял в подарок от Фиделя Кастро фуражку революционера, и в итоге самым коротким заголовком о нем стали слова "Он спятил".

"Но тем не менее - он жил, - повествует издание. - "Бородатый, - говорил Марадона, - всегда меня спасает". Он имел в виду снова протянувшего ему руку бородача не на Кубе, а на небесах: Марадона восстал из мертвых - и стал национальным тренером. (...) Марадона был одурманен. Он снова был Эль Диего, Великим". Однако после того, как на чемпионате мира аргентинцы потерпели поражение от Германии со счетом 0:4 и выбыли из турнира, некогда обоготворенный Диего Марадона стал вызывать все больше жалости и насмешек. "Он делал странные вещи, заводил друзей среди сомнительных глав государств (как когда-то с Каддафи в Ливии), выходил на сцену, участвуя в предвыборной кампании в Венесуэле в поддержку Чавеса, а потом Мадуро ("Я его солдат"), и все чаще слышались печальные слова: он сошел с ума, он рехнулся".

Марадона также был председателем правления брестского "Динамо". Чем именно он занимался в Белоруссии, так и не известно. В последнее время он был тренером клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы, аргентинского клуба, "который пошел под откос, как и сам Марадона", отмечает издание.

"Райан Гиггз, виртуозный экс-дриблер "Манчестер Юнайтед", тоже был волшебником, как Марадона, и все же весьма серым на его фоне. Гиггз знал, о чем он говорил, когда однажды он сказал то, что теперь должно стать заключительным словом: "Марадона - лучший футболист всех времен. Сегодня есть сильные игроки, такие как Лионель Месси или Криштиану Роналду. Но Марадона делал такие вещи, которые в истории футбола я не видел ни у кого другого", - пишет Die Welt.