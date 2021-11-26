На севере Италии возрождаются "ковидные вечеринки"

(...) "Итальянцы готовы на все, лишь бы избежать вакцинации. По информации итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera, в провинции Южный Тироль антиваксеры устраивают собрания с участием людей, инфицированных коронавирусом, где не соблюдаются барьерные жесты. По мнению Арно Компашера, губернатора итальянского региона, расположенного на северо-востоке страны, такие "корона-пати" являются "преступными деяниями", - пишет Le Figaro.

"Итальянские органы здравоохранения сообщили, что на прошлой неделе в Австрии скончался 55-летний мужчина, заразившийся на "корона-пати" в этой преимущественно немецкоязычной провинции. Трое других людей, включая ребенка, в настоящее время госпитализированы после того, как "подхватили" вирус во время таких вечеринок. Двое из них находятся в реанимации. Итальянский репортер утверждает, что это было "запланированное заражение", - говорится в статье.

"Итальянская газета Corriere della Sera описывает то, что она называет "санитарным бунтом": "Вы встречаетесь чтобы попить пива у кого-то дома, где есть гость с положительным результатом тестирования на Covid-19. Цель состоит в том, чтобы заразиться, поскольку вы уверены, что быстро выздоровеете и таким образом сможете получить зеленый пропуск". Этот "зеленый пропуск" представляет собой сертификат, который позволяет вакцинированным людям посещать бары и рестораны в Италии. С 15 октября он также является обязательным требованием для работы", - указывает автор статьи.

(...) "В этой итальянской провинции, граничащей с Австрией, наблюдается высокий уровень заболеваемости и низкий уровень вакцинации по сравнению с остальной частью Италии". - говорится далее.

(...) "В понедельник, 22 ноября, губернатор Арно Компашер ввел комендантский час с 20:00 до 5:00 в Южном Тироле и обязательное ношение маски в помещении и на улице, если не может соблюдаться дистанция в один метр. Как сообщает местное издание Il Dolomiti, "бары и рестораны закрываются в 18:00", - резюмирует Le Figaro.