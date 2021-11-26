Польско-белорусская граница: "Просьбы о помощи поступают из глухих лесов"

"Ситуация на границе между Польшей и Белоруссией смягчается лишь на первый взгляд. Многие беженцы все еще находятся между двумя странами, обеспечение их самым необходимым затруднено - а с каждым днем становится холоднее", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"В течение нескольких недель о ситуации на польско-белорусской границе сообщалось одно и то же: тысячи людей застряли между двумя странами в катастрофических гуманитарных условиях, поверив в ложное обещание белорусского правителя Александра Лукашенко о том, что они смогут легко попасть в ЕС. На прошлой неделе казалось, что есть какие-то подвижки: ЕС принял решение о новых санкциях против режима в Минске, а канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с Лукашенко. Он неожиданно согласился обеспечить беженцам ночлег, а также предоставить автобусы для доставки людей из лесов в приграничной зоне обратно внутрь страны".

"На тот момент польские власти предполагали, что в приграничной зоне находится около 4 тыс. человек. Белорусский режим разместил 2 тыс. человек в логистическом центре недалеко от границы, и, согласно официальным сообщениям, несколько сотен человек также покинули страну на самолетах в рамках акций по добровольному возвращению. Иракское правительство по согласованию с Белоруссией начало организовывать соответствующие рейсы".

"Но где находятся многие другие? Кароль Вильчиньский из Grupa Granica, одной из крупнейших гуманитарных организаций с польской стороны, считает, что в настоящее время в приграничной зоне остаются от 2,5 тыс. до 3 тыс. человек. Белорусский портал Nexta, критически настроенный по отношению к режиму, сообщает примерно о 4 тыс. человек. В конце прошлой недели в приграничной зоне действительно наблюдалось меньшее количество прибывающих, говорит Вильчиньский. "Но сейчас их много. Они просто вынуждены объединяться в меньшие группы, чем раньше".

"Польская погранслужба продолжает сообщать о попытках мигрантов пересечь де-факто закрытую границу из Белоруссию в Польшу; в среду это попытались сделать 375 человек", - говорится в статье.

"Врач Войцех Вильк является основателем и председателем фонда "Польский центр международной помощи", который уже несколько недель помогает беженцам в приграничных лесах. (...) Он также сообщает, что число людей, пересекающих границу, несмотря на заграждения и массированное присутствие полиции и военных на польской стороне, снова растет после короткого спада - а вместе с ним и число тех, кто срочно нуждается в медицинской помощи. "Просьбы о помощи поступают из глухих лесов, где нашим медицинским бригадам приходится идти 20-30 минут до ближайшей дороги", - говорит Вильк".

"По меньшей мере 13 человек погибли на границе, в основном они были обнаружены на польской стороне, среди погибших был и годовалый ребенок. Одна молодая женщина потеряла своего нерожденного ребенка", - пишет Die Zeit.

"Опрошенные организацией Human Rights Watch беженцы, находящиеся в приграничной зоне, сообщили, что польские пограничники оттесняли их обратно через границу в Белоруссию - в некоторых случаях многократно - в нарушение европейского и международного права. В некоторых случаях это делалось силой. Пограничники на другой стороне в свою очередь пытаются силой переправить людей через границу в Польшу".

"В докладе Human Rights Watch задокументированы серьезные злоупотребления со стороны белорусских сил безопасности, в частности, избиения и лишение свободы, иногда на несколько дней, без предоставления еды и воды. Одна 14-летняя девочка рассказала, что пограничники - случайно или намеренно - подожгли ее спальный мешок и затем заставили ее идти дальше, после чего она несколько дней бродила по лесу с ожогом. Другие рассказывают о болотах, в которые их загоняли и из которых они в отчаянии пили".

"Как обстоят дела с теми, кому дали пристанище белорусские власти? В последние несколько дней Геральд Рокеншауб находился в лагере для беженцев в качестве координатора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, логистический центр можно назвать лишь временным жильем, - передает издание. - Основные потребности людей удовлетворяются, там есть спальные мешки и предметы гигиены, столовая Красного Креста обеспечивает горячее питание днем. (...) Но "там очень тесно, - говорит Рокеншауб. - Температура днем около 20 градусов, но ночью, вероятно, намного холоднее". На фотографиях из зала видно, что люди спят на европоддонах или простынях вместо матрасов; днем они сидят, плотно прижавшись друг к другу между металлическими полками, где обычно хранятся товары. По оценке Рокеншауба, из 2 тыс. человек, размещенных там, около половины - женщины и дети".

"Большой проблемой остается плохое состояние здоровья, в котором многие оказываются после порой многонедельных скитаний по пограничной зоне. Около 100 человек в логистическом центре были вынуждены обратиться в больницу, основными причинами стали пневмония и другие респираторные заболевания, а также травмы, полученные в результате плохого обращения на границе. Также сообщается, что был зафиксирован один случай коронавируса. По словам Рокеншауба, неотложная помощь оказывается в близлежащих больницах, но проблему представляют хронические заболевания, особенно потому, что у многих закончились лекарства. В связи с этим ВОЗ отправит в ближайшие дни партию фармацевтических наборов для чрезвычайных ситуаций, содержащих такие распространенные лекарства, как средства от повышенного давления и инсулин. Их достаточно для обеспечения 10 тыс. человек в течение трех месяцев".

"Вполне возможно, что их израсходуют полностью. Хотя режим Лукашенко, с одной стороны, делает вид, что готов к сотрудничеству, основная стратегия по оказанию давления на соседние европейские государства с помощью все большего количества беженцев, похоже, не изменилась. На это указывает не только неменяющееся количество попыток пересечения границы, некоторые из которых сопровождаются насилием, о чем сообщают польские пограничники. Хотя ЕС договорился с Турцией о запрете полетов, самолеты из Стамбула и Дубая - еще одного узла миграционного маршрута в Белоруссию - снова приземлялись в Минске на этой неделе".

"Даже если хотя бы несколько тысяч человек на белорусской стороне пока имеют крышу над головой: они остаются игрушкой того режима, который привез их в страну, - указывает Die Zeit. - (...) Снижение числа пассажиров на обратных рейсах в Ирак говорит о том, что мотивация людей вернуться домой, несмотря ни на что, низка. Координатор ВОЗ Рокеншауб сообщает: "Те, с кем мы разговаривали, ни при каких условиях не хотят возвращаться. Некоторые из них продали свои дома и все свое имущество, чтобы оплатить поездку".

"Шансов попасть в Европу у них также почти нет. ЕС не хочет их принимать, и никакого "гуманитарного коридора", о котором публично заявлял Лукашенко, вероятно, не будет. В "гибридном конфликте" с белорусским правителем делается ставка на сдерживание. "Мы защищаем и Германию от большой волны мигрантов", - заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Берлин. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Германия "полностью солидарна" с Польшей".

"ЕС выплатит 700 тыс. евро в качестве помощи таким организациям, как Красный Крест, чтобы они могли заботиться о людях на местах. Однако эти организации зависят от сотрудничества с властями. Неправительственные организации в авторитарной Белоруссии находятся в сложной ситуации; за последние месяцы режим закрыл 270 НПО. Соответственно, инфраструктуры помощи беженцам практически нет; помимо снабжения продовольствием и медикаментами, согласно докладу Human Rights Watch, это касается также консультаций по предоставлению убежища и социальной поддержки, не хватает переводчиков и юристов".

"Видеозаписи из приграничной зоны показывают, что погодные условия продолжают ухудшаться. На одном из снимков, распространенных Nexta, люди лежат, свернувшись, на земле, их тела покрыты снегом. В ближайшие дни температура едва ли поднимется выше нуля даже днем. "Следует опасаться, что с первым снегом древесина в лесу будет слишком влажной, чтобы разжечь огонь", - говорит врач Войцех Вильк. У людей не будет возможности согреться или высушить одежду: "Переохлаждение станет для них еще более опасным", - передает Die Zeit.