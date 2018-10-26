Малонаселенность и холод - идеальные условия для военных учений НАТО

"В 2014 году, после аннексии Россией украинского полуострова Крым, которую осудило международное сообщество, регион Балтики превратился в "горячую точку" с военной точки зрения", - утверждает журналистка El Pais Белен Домингес Себриан. "Норвегия решила спешно совершить ход и в том же году предложила свою территорию для проведения учений НАТО по взаимной обороне", - пишет газета.

"С военной точки зрения в Норвегии маленькая плотность населения, поэтому там возможно проводить широкие операции, - поясняет в электронном письме Карстен Фриис (Норвежский институт иностранных дел, NUPI). - Самое главное, чтобы солдаты так или иначе находились в климате, который холоднее обычного". Издание поясняет, что сейчас в Норвегии дневные температуры - около нуля градусов по Цельсию.

"С политической точки зрения, продолжает эксперт, тот факт, что альянс проводит столь масштабные учения, с участием примерно 50 тыс. военнослужащих не менее чем из 31 страны, - "это сигнал возможным противникам о том, что НАТО - не просто форум для дебатов, у него есть реальный потенциал". Вдобавок тот факт, что для грандиозного развертывания войск выбрана Норвегия, указывает на то, что НАТО "серьезно относится" к вызовам на севере Европы", - говорится в статье.

"Хотя НАТО не упоминает о том, откуда исходят угрозы, Фриис достаточно четко указывает на Москву", - пишет издание. "Коллективная оборона НАТО готова к потенциальной российской агрессии, хотя та и маловероятна", - замечает эксперт.

Заодно издание сообщает, что сумма контракта между НАТО и вооруженными силами Норвегии на проведение учений Trident Juncture 2018 составляет 200 млн евро, места проведения: центральные и восточные районы Норвегии, районы вблизи Арктики, акватория Балтийского моря, а также Исландия и воздушное пространство Финляндии и Швеции.