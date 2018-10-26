Алкоголь "захватывает" мозг, ухудшая память и вызывая зависимость

Одно лишь изменение на молекулярном уровне может помочь объяснить, почему несколько бокалов вина могут на целые дни ухудшить память и почему алкоголики снова начинают пить после десятилетий воздержания, пишет журналист Independent Алекс Мэттьюз-Кинг.

"Используя дрозофил, чтобы понять химические механизмы воздействия алкоголя на мозг, американские неврологи узнали, как еще он меняет области, связанные с положительным опытом и пристрастиями", - передает корреспондент.

Ученые из Брауновского университета выяснили, что под воздействием алкоголя у мушек появляются изменения в группе клеточных механизмов под названием сигнальный путь Notch. Одно из изменений происходит в блоке, отвечающем за сборку рецепторной молекулы, которая помогает обнаруживать дофамин - нейротрансмиттер, ответственный за хорошее настроение. Этот дофаминовый рецептор "известен тем, что кодирует, является ли воспоминание хорошим или оно вызывает отвращение".

"Если у людей механизм такой же, то одного бокала вина достаточно, чтобы активировать сигнальный путь, но в течение часа он вернется к нормальному состоянию. После трех бокалов вина, выпитых с перерывами в час, сигнальный путь через 24 часа не возвращается в нормальное состояние. Мы думаем, что, вероятно, именно эта продолжительность меняет активность генов в нейронных сетях, связанных с памятью. Просто имейте это в виду, когда в следующий раз разопьете бутылку вина с друзьями или супругом", - сказала ведущий автор исследования Карла Каун.

"Алкоголь перехватывает процессы в мозге, позволяющие нам помнить все очень долго, - сказал нейробиолог из Королевского колледжа Лондона Питер Гизе, не участвовавший в исследовании. - А значит, наркотическая зависимость сохраняется из-за того, что механизмы памяти перехвачены воздействием наркотика. Это исследование не только предоставляет модель для понимания стойкости наркотической зависимости, но и определяет потенциальные фармакологические задачи по ее лечению".