"Это не имеет ничего общего с настоящей большой войной"

Проходящие в Норвегии учения Trident Juncture, самые масштабные после окончания холодной войны, - "это сигнал о том, что НАТО - не просто форум для дебатов". Коллективная оборона НАТО "готова к потенциальной российской агрессии, хотя та и маловероятна", отмечает норвежский эксперт. Немецкая пресса размышляет о "странности" и неубедительности этих дорогостоящих учений, выявивших слабую материально-техническую обеспеченность западных армий: "Если кто-то нападет на Норвегию, он вряд ли предупредит о своем намерении, чтобы НАТО могло закупить теплые носки".

"В 2014 году, после аннексии Россией украинского полуострова Крым, которую осудило международное сообщество, регион Балтики превратился в "горячую точку" с военной точки зрения", - утверждает журналистка El Pais Белен Домингес Себриан. "Норвегия решила спешно совершить ход и в том же году предложила свою территорию для проведения учений НАТО по взаимной обороне", - пишет газета.

"С военной точки зрения в Норвегии маленькая плотность населения, поэтому там возможно проводить широкие операции, - поясняет в электронном письме Карстен Фриис (Норвежский институт иностранных дел, NUPI). - Самое главное, чтобы солдаты так или иначе находились в климате, который холоднее обычного".

"С политической точки зрения, продолжает эксперт, тот факт, что альянс проводит столь масштабные учения (...) - "это сигнал возможным противникам о том, что НАТО - не просто форум для дебатов, у него есть реальный потенциал". Вдобавок тот факт, что для грандиозного развертывания войск выбрана Норвегия, указывает на то, что НАТО "серьезно относится" к вызовам на севере Европы", - говорится в статье.

"Хотя НАТО не упоминает о том, откуда исходят угрозы, Фриис достаточно четко указывает на Москву", - пишет издание. "Коллективная оборона НАТО готова к потенциальной российской агрессии, хотя та и маловероятна", - замечает эксперт.

НАТО обычно проводит несколько военных учений ежегодно, однако маневры Trident Juncture 18 намного более масштабные, пишет в статье для The Washington Post Ральф Клем, старший научный сотрудник Школы международных и общественных исследований имени Стивена Грина при Флоридском международном университете.

Первые Trident Juncture прошли в Испании и Португалии в 2015 году, но в этом году геополитический фокус разительно сместился. Trident Juncture переместились в скандинавский регион. "Это призвано показать, что НАТО может и будет защищать свой северный фланг, напротив которого Москва сосредоточила свои силы на северо-западе России", - говорится в статье.

Trident Juncture 18 станут крупнейшими учениями альянса после холодной войны. Финляндия и Швеция, хотя они не входят в НАТО, будут участвовать в учениях. Решение Швеции говорит о сдвиге в ее стратегическом мышлении, отмечает автор статьи. То же касается и Финляндии: "Разыгрывание "карты НАТО" держит Москву в неведении относительно намерений Финляндии в долгосрочной перспективе", - пишет Клем.

Хотя Норвегия входит в НАТО, долгое время она возражала против дислоцирования на ее территории иностранных войск. "Проведение этих учений сигнализирует о серьезных намерениях Норвегии по взятию на себя более влиятельной роли в НАТО, - пишет Клем. - В результате Норвегия значительно меняет соотношение военных сил в регионе (...)".

"В Москве получают сигнал НАТО о том, что альянс всерьез настроен защищать свою территорию. Сами учения усилят этот сигнал. Учитывая, что обе стороны наращивают свою военную активность, будет ли в результате достигнуто взаимное сдерживание?" - задается вопросом эксперт.

Немецкая пресса размышляет о "странности" и неубедительности этих натовских учений, не имеющих отношения к "настоящей большой войне".

Как бы сплоченно ни действовали военные во время учений, внутри НАТО существуют серьезные разногласия по поводу России. Альянсу не хватает четкой стратегии, уверен корреспондент Die Welt Кристоф Б. Шильц.

"Кроме Польши и стран Балтии, другие члены НАТО не видят признаков того, что Москва планирует наступление. А вот страны юга Европы, входящие в НАТО, наоборот, настаивают на том, чтобы обратить больше внимания на южные рубежи альянса", - говорится далее.

По мнению натовских стратегов, более насущную угрозу представляет гибридная война. "Так к чему же тогда вся эта возня в Норвегии с участием 50 тыс. военных и 10 тыс. единиц техники? Можно ли этим запугать Россию?" - задается вопросами журналист.

В натовских военных кругах понимают, что "в случае возникновения реальной угрозы возможности будут ограничены. Это касается и инфраструктуры, и транспорта, и военных возможностей на воде и в воздухе, а также размещения масштабного контингента на Востоке", отмечает автор.

Несомненно, Россия представляет угрозу. Решение Трампа о выходе из договора о РСМД по своей сути верно. "Остается надеяться, что этот шаг не приведет к новой гонке вооружений, а будет способствовать созданию новой концепции многостороннего разоружения, в которую наряду с Россией и США войдет непредсказуемый Китай", - заключает автор статьи.

"Альянс репетирует оборону Норвегии. Однако возникает вопрос: насколько, собственно говоря, реалистичны эти дорогостоящие учения? (...) Кто контролирует Северный Ледовитый океан?" - пишет на страницах Stern Гернот Крампер.

В этом регионе, имеющем стратегическое и экономическое значение, Россия за последние годы осуществила значительные инвестиции в оснащение и модернизацию армии. "Единственным контрольным постом Запада [здесь] является Норвегия", - отмечает автор.

"Вопрос в том, насколько убедительны подобные учения. Каждые учения симулируют нахождение врага в заранее намеченных границах, - подчеркивает журналист. - Сегодня же добавляется еще одна проблема. Плохая боевая готовность и материально-техническая обеспеченность западных армий не улучшатся благодаря дорогостоящим учениям".

"Это не имеет ничего общего с настоящей большой войной. Если кто-то нападет на Норвегию, он вряд ли предупредит о своем намерении за год, чтобы НАТО могло закупить теплые носки", - констатирует Крампер.