26 октября 2018 г. Михаил Горбачев | The New York Times Михаил Горбачев: "Началась новая гонка ядерных вооружений" В 2015 году Россия и США отчитались, что сняли с вооружения и по большей части уничтожили 85% своих арсеналов периода холодной войны, напоминает в своей статье в The New York Times Михаил Горбачев, экс-президент СССР. "Сегодня это колоссальное достижение, которым две наши страны могут по праву гордиться, оказалось под угрозой. На прошлой неделе президент Трамп объявил о плане США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и о намерениях своей страны наращивать ядерные вооружения", - пишет автор. (Все цитаты даны в переводе с английского текста, опубликованного на сайте газеты. - Прим. ред.). "Объявлена новая гонка вооружений", - комментирует Горбачев. "США фактически взяли на себя инициативу по разрушению всей системы международных договоров и соглашений, которая служила основополагающим фундаментом мира и безопасности после Второй мировой войны", - полагает он. Горбачев пишет: "На "войне всех против всех" не будет победителя, особенно если она закончится ядерной войной. А этого варианта нельзя исключать. Неослабевающая гонка вооружений, международная напряженность, враждебность и всеобщее недоверие лишь повысят риск". Горбачев выражает надежду, что в этой ситуации "Россия займет твердую, но уравновешенную позицию", а "союзники Америки, трезво поразмыслив, откажутся сделаться площадками для пусков новых американских ракет". Он также надеется, что ООН и в особенности члены СБ ООН поступят ответственно. Источник: The New York Times