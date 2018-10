26 октября 2018 г. Эндрю Э. Крамер | The New York Times Упрек Путину: премия для правозащитников присуждена Олегу Сенцову, отбывающему заключение в России "В четверг Европарламент присудил престижную премию в области защиты прав человека украинцу, который отбывает 20 лет тюремного заключения в исправительной колонии в Сибири. Тем самым он вновь привлек внимание к политзаключенным, находящимся в разбросанной по отдаленным местам системе тюрем, когда-то известной как ГУЛАГ", - пишет корреспондент The New York Times Эндрю Э. Крамер. "Премия "За свободу мысли" имени Сахарова - источник неловкости для российского правительства, но она также повышает значимость заключенного, Олега Сенцова, увеличивая его ценность при возможном обмене заключенными", - комментирует издание. Российские власти задержали кинорежиссера Сенцова в 2014 году в Крыму. "Он был обвинен в планировании взрывов мостов, линий электропередачи и памятника Ленину. Сенцов отрицает, что планировал насильственные действия, но открыто признает, что был против аннексии Крыма Россией", - говорится в статье. "Президент Европарламента Антонио Таджани сказал, что Сенцов выбран за "храбрость и решительность", проявленные им при его опасной для жизни голодовке, которая сделала его "символом борьбы за освобождение политзаключенных в России и во всем мире", - сообщает газета. Автор замечает: "Премия также проливает свет на политику в отношении арестованных в ходе украинского кризиса". Европарламент "заявил, что Россия удерживает примерно 70 украинцев, арестованных в Крыму и приговоренных к длительным тюремным срокам. Европейская организация заявила, что эти люди - политзаключенные", пишет издание. Источник: The New York Times