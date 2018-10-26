Таджикистан: расследование террористической атаки на велотуристов погрязло в тумане пропаганды

Три месяца назад радикальные исламисты совершили наезд на автомобиле на группу велотуристов в Таджикистане, в результате чего погибли четыре человека. Теперь перед судом предстал один из предполагаемых преступников. Вместо того чтобы расследовать дело, режим использует его в своей политической кампании, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш.

Вскоре после атаки ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*. Из пятерых предполагаемых преступников перед судом оказался только один - Хусейн Абдусамадов, который якобы является главарем террористической группы. Остальные четверо погибли при невыясненных обстоятельствах во время спецоперации по их задержанию на следующий день после теракта. Почти все участники этой группы в прошлом якобы жили в России в качестве гастарбайтеров и, возможно, там стали приверженцами радикального ислама, говорится в статье.

"Теракт пролил свет на проблему агрессивного исламизма в стране, где преобладает мусульманское население, - отмечает Рюш. - Но в Душанбе, кажется, не заинтересованы в расследовании дела и используют инцидент, чтобы свести счеты с политическими оппонентами".

"Вскоре после атаки Душанбе обвинил в совершении преступления Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), запрещенную с 2015 года и не применяющую насилия организацию, критикующую репрессии в стране и выступающую за свободное вероисповедание. Режим президента Эмомали Рахмона не отказался от своего обвинения и после публикации видео, на котором ИГИЛ* берет на себя ответственность за совершение теракта", - пишет журналист далее.

По словам председателя ПИВТ Мухиддина Кабири, с 2015 года проживающего в эмиграции в Западной Европе, "из его партии делают козла отпущения", а обвиняемые никогда не являлись членами его организации. Он предполагает, что правительство использует инцидент в своих политических целях, передает Рюш.

"Правдивость официальной версии ставят под сомнение многочисленные неувязки", - отмечает журналист. Например, существует короткое видео кровавого происшествия, но при этом неясно, кем был этот очевидец и почему он находился на месте преступления. "В сентябре власти показали главного подозреваемого Абдусамадова по государственному телевидению, где он исчерпывающе признался в совершении преступления и представил его как дело рук ПИВТ. Подобные инсценировки - распространенная практика в странах бывшего СССР, при этом самообвинения зачастую являются результатом пыток и угроз", - подчеркивает Рюш.

"Расследование вряд ли возможно и с независимой стороны. Свободной прессы не существует, а власти пытались препятствовать журналистам в поиске информации по этому делу. Мешающих представителей СМИ в Таджикистане систематически заставляют молчать", - говорится в статье.

"Кампания против Партии исламского возрождения вписывается в стратегию режима Рахмона по устранению любой оппозиции", - уверен Рюш.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.