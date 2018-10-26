Онлайн-торговля приводит к увеличению объемов бумажного мусора

"Все говорят о пластиковом мусоре - об упаковках из бумаги не говорит почти никто. При этом горы картонных коробок и пакетов растут стремительными темпами", - пишет журналистка Der Spiegel Анн-Катрин Марр.

"Почти нигде не отмечается, что растет количество упаковок не только из пластмассы, но и из бумаги", - говорит Курт Шюлер, представитель немецкой компании, занимающейся маркетинговыми исследованиями упаковок товаров.

Под словом "бумага" эксперты объединяют все упаковки из бумаги, гофрированного и обычного картона. В Германии в 2016 году доля этих материалов в упаковочном мусоре составила 45% (8,1 млн тонн). Доля пластмассы составила 17% (3,1 млн тонн), говорится в статье. "В обеих категориях количество отходов растет стремительными темпами. За последние 10 лет количество упаковочного мусора из пластика увеличилось на 1,56 млн тонн, из бумаги - на 2,75 млн тонн", - подчеркивает журналистка.

"По данным Федеральной экологической службы Германии, для производства одного килограмма бумаги из свежих волокон требуется 50 литров воды. Расход энергии приблизительно такой же высокий, как и при производстве стали", - сообщает издание.

"Одной из главных причин увеличения количества бумажного мусора является растущая дистанционная торговля, - отмечает Марр. - У некоторых продавцов представлено мало размеров упаковок, так что покупателю приходится искать заказанные наручные часы в огромной картонной коробке, как иголку в стоге сена".

"Важную роль играет и покупательское поведение потребителей. По словам Шюлера, "в общей сложности сейчас производится все больше заказов и отправлений, но отдельные отправляемые товары становятся меньше", - передает Spiegel.

"В упаковочной статистике находят свое отражение и изменившиеся привычки питания. Так как люди все чаще едят вне дома или покупают готовую порционную еду, растет количество стаканчиков для кофе, бумажных тарелок и контейнеров. Они зачастую состоят из так называемых комбинированных материалов на основе бумаги, переработка которых ограничена", - говорится в публикации.