Он не один

После того как арестованный в России украинский режиссер Олег Сенцов ничего не добился своей голодовкой, вряд ли что-то изменит в его ситуации и премия Сахарова. Тем не менее, присуждение премии состоялось в подходящий момент, считает журналистка Der Spiegel Ханна Пиларчик.

В первом и единственном фильме Сенцова "Гамер" жизнь юного геймера, вернувшегося в родной Симферополь после участия в геймерских турнирах, представлена как история разочарования. "Для самого Сенцова возвращение в родной город Симферополь, наоборот, стало бы исполнением его мечты. (...) Строго говоря, это должен быть освобожденный от российской оккупации Крым, куда Сенцов мог бы вернуться, чтобы его мечта сбылась. Но, возможно, Сенцов уже ни о чем не мечтает", - пишет журналистка.

Присуждением Сенцову премии Сахарова Европарламент направляет ясное послание в адрес Москвы, заявила депутат немецкой партии СДПГ Петра Каммереферт. "Мы не забываем Крым и украинских граждан", - передает издание слова политика.

"Какие шансы после окончания голодовки, на которую Россия отреагировала так же слабо, как и на другие попытки освободить Сенцова, еще остаются, пока неясно, - продолжает Пиларчик. - Тем не менее, присуждение премии Сахарова вряд ли могло состояться в более подходящий момент: в этот четверг в Москве прошло первое открытое заседание по еще одному процессу против неугодного режиссера - Кирилла Серебренникова".

"Как и Сенцову, в деле которого главный свидетель обвинения отказался от своих показаний, так как они были даны под давлением следователей, оппозиционному Серебренникову тоже грозит показательный судебный процесс, окончанием которого может стать долговременное лишение свободы", - говорится в статье.

В своем новом фильме "Лето", над которым Серебренников работал, находясь под домашним арестом, режиссер описывает восхождение российской рок-звезды Виктора Цоя в последнее десятилетие СССР. "Горько-сладкая суть фильма: Санкт-Петербург (до 1991 года Ленинград. - Прим. ред.) 1980-х годов кажется порой свободнее и креативнее сегодняшней Москвы", - отмечает журналистка.

"Какие истории хотел рассказать Олег Сенцов в своих последующих фильмах, мы не узнаем в ближайшее время, а если он не выживет в заключении, то не узнаем никогда. Однако премия Сахарова как минимум еще больше закрепила его политическое наследие", - заключает Пиларчик.