В России появится мусорный монополист

Вывоз и утилизация мусора вот уже несколько лет представляют собой гигантскую проблему для России. Правительство надеется исправить ситуацию, создав государственный холдинг, говорится в статье на сайте Der Standard.

"Проблема утилизации мусора в России имеет впечатляющие масштабы: согласно статистическим данным, в 2017 году в стране было произведено 274,5 млн кубометров твердых бытовых отходов. Около десятой части из них приходится на долю Москвы, примерно столько же - на долю Московской области. Лишь 5% от общего объема отходов проходят сортировку, и лишь 10% отсортированного мусора подвергается переработке. Остальное сжигается или отвозится в предназначенные для этого места или просто на свалки, у которых нет разрешения на хранение отходов. Их в стране насчитывается более 22 тыс.", - сообщает автор публикации Андре Баллен.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало концепцию по ликвидации гор мусора. "Планируется создать государственный холдинг, (...) в задачу которого входила бы разработка схемы хранения всех твердых отходов в России, сбор данных о мощностях отдельных объектов и отслеживание маршрутов мусоровозов. Кроме того, новый государственный мусорный гигант должен будет спланировать строительство новых официальных свалок и, прежде всего, мусоросжигательных заводов", - говорится далее.

Как сообщает автор публикации, финансироваться новый гигант будет за счет повышения экологического налога: с 2019 года он значительно вырастет - например, на пластиковую или алюминиевую упаковку. "До 2024 года в России должно быть построено 210 заводов по переработке мусора". Как пишет журналист, 30% затрат возьмет на себя государство, остальное - частные инвесторы.

"Приведут ли планы правительства к существенному реформированию в переработке мусора, покажет время. По мнению экспертов, на это потребуется в 10 раз больше средств, чем планируется", - говорится в статье.