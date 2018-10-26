Кто контролирует Северный Ледовитый океан? Учения НАТО призваны дать отпор Путину

"Россия масштабно наращивает свои вооруженные силы на северной границе. Теперь о себе заявляет и НАТО. Альянс репетирует оборону Норвегии. Однако возникает вопрос: насколько, собственно говоря, реалистичны эти дорогостоящие учения? (...) Кто контролирует Северный Ледовитый океан?" - пишет на страницах Stern Гернот Крампер.

В этом регионе, имеющем стратегическое значение, Россия за последние годы осуществила значительные инвестиции в оснащение и модернизацию армии. "Здесь были размещены специально обученные войска. Были восстановлены и укомплектованы личным составом старые, давно заброшенные военные базы в Арктике. Для использования в полярных широтах предусмотрена и специальная военная техника", - повествует журналист.

"Во времена холодной войны Северный полюс был важен по одной причине: чтобы достигнуть противника, межконтинентальные ракеты сверхдержав взяли бы курс через полюс. (...) Сегодня богатый сырьем регион имеет выдающееся экономическое значение, - отмечает Крампер. - Оттаивание льдов полярных шапок позволяет использовать морской путь из Азии в Европу, проходящий вдоль побережья Сибири. (...) Он более или менее пролегает через территориальные воды России. Могущественные военно-морские силы США остаются в стороне. Единственным контрольным постом Запада для стратегически важного региона является Норвегия".

"Вопрос в том, насколько убедительны подобные учения. Каждые учения симулируют нахождение врага в заранее намеченных границах, - подчеркивает журналист. - Сегодня же добавляется еще одна проблема. Плохая боевая готовность и материально-техническая обеспеченность западных армий не улучшатся благодаря дорогостоящим учениям. Кажется, что 50 тыс. человек - это много, однако Германия, самое крупное государство-участник НАТО в Европе, направила только 8 тыс. человек. Если им в казарме не хватает снаряжения, его с усилиями одалживают у других подразделений, лишая их тем самым материальных средств. Если нет теплой одежды, запасы пополняются новыми заказами. (...) Так после долгой подготовки на поле сражения могут быть отправлены 8 тыс. человек".

"Это не имеет ничего общего с настоящей большой войной. Если кто-то нападет на Норвегию, он вряд ли предупредит о своем намерении за год, чтобы НАТО могло закупить теплые носки", - констатирует Крампер.