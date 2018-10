26 октября 2018 г. Марк Беннеттс | The Times Кремль заставил замолчать партийного функционера за поддержку протестов, как утверждают родственники "Функционер российской правящей партии, вопреки желанию правительства поддержавший протестные акции борцов за экологию, несколько месяцев находится под стражей без суда в ходе предполагаемой кампании запугивания, организованной ФСБ", - утверждает в своей статье в The Times журналист Марк Беннеттс. "Родственники 53-летнего Александра Шестуна говорят, что его заставили замолчать и предъявили ему сфабрикованные обвинения после того, как он отказался выполнять приказы лиц из кремлевской администрации и уйти в отставку с поста главы Серпуховского района в Подмосковье. Шестун разрешил протесты против свалки под открытым небом, которая, как предостерегали экологи, могла отравить водные ресурсы района, а также сам принял участие в этих протестах", - говорится в статье. "Шестун, член "Единой России" в течение более 10 лет, был задержан вооруженными полицейскими во время обыска в доме его семьи накануне ЧМ по футболу, этим летом; ему предъявили обвинения в мошенничестве. В случае признания виновным его ждет до 10 лет тюрьмы. Арест состоялся спустя год с небольшим после того, как его вызвали в администрацию президента в Москве и предостерегли, что ему предъявят фальсифицированные обвинения", - утверждает издание. "На этой неделе Шестун, которого держат в Лефортове - печально известной тюрьме ФСБ в Москве, подвергся в своей камере нападению другого задержанного, который был вооружен заточенным металлическим предметом, но сумел от него отбиться. Его жена Юлия Шестун полагает, что о нападении могли отдать приказ руководители тюрьмы", - говорится в статье. Источник: The Times