Что делает космос с мозгом космонавтов

То, что длительное пребывание в космосе оставляет след в организме космонавтов, известно давно. Теперь ученым удалось обнаружить изменения в головном мозге, которые сохраняются и после возвращения на Землю, пишет Die Welt.

Ученые из мюнхенского Университета Людвига Максимилиана выяснили, что длительное пребывание в космосе вызывает изменения, которые можно зафиксировать и спустя несколько месяцев после возвращения космонавтов.

"Исследователи наблюдали за состоянием здоровья космонавтов и спустя 7 месяцев после их возвращения из космоса, - говорится в статье. - Ученые зафиксировали снижение объема так называемого серого вещества в головном мозге. За полгода наблюдения ситуация выправилась, но объем не восстановился окончательно".

Кроме того, в результате сканирования было установлено, что часть мозга, наполненная ликвором, наоборот, расширилась. Изменения были обнаружены и в белом веществе, которое состоит преимущественно из нервных волокон, причем зафиксированы они были лишь через полгода после приземления, отмечается далее.

"Ученые пока не могут ответить на вопрос о том, как эти изменения сказываются на мыслительной активности космонавтов. Доказанным фактом, тем не менее, является нарушение зрения", - говорится в статье.

Мюнхенские ученые проводили свои исследования совместно с коллегами из Бельгии и России, в течение четырех лет анализируя состояние здоровья десяти российских космонавтов, которые провели на МКС в среднем 189 дней. Результаты их работы опубликованы в издании New England Journal of Medicine. По мнению исследователей, для минимизации рисков, связанных с длительными космическими миссиями, необходимы продолжительные исследования.