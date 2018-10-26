Странные натовские учения

Плечом к плечу военные из Литвы, Франции, Германии и Черногории отрабатывают действия на случай нападения на одну из стран-союзниц в рамках крупномасштабных учений Trident Juncture. Но как бы сплоченно ни действовали военные, внутри НАТО существуют серьезные разногласия по поводу России. Альянсу не хватает четкой стратегии, уверен корреспондент Die Welt Кристоф Б. Шильц.

"Кроме Польши и стран Балтии, другие члены НАТО не видят признаков того, что Москва планирует наступление. А вот страны юга Европы, входящие в НАТО, наоборот, настаивают на том, чтобы обратить больше внимания на южные рубежи альянса", - говорится далее.

По мнению натовских стратегов, более насущную угрозу представляет так называемая гибридная война. "Так к чему же тогда вся эта возня в Норвегии с участием 50 тыс. военных и 10 тыс. единиц техники? Можно ли этим запугать Россию?" - задается вопросами журналист.

В натовских военных кругах понимают, что эти учения, которые так долго планировались, должны пройти без сучка и задоринки, однако "в случае возникновения реальной угрозы возможности будут ограничены. Это касается и инфраструктуры, и транспорта, и военных возможностей на воде и в воздухе, а также размещения масштабного контингента на Востоке", отмечает автор.

Несомненно, Россия представляет угрозу, отмечает в заключение автор статьи. Решение Трампа о выходе из договора о РСМД по своей сути верно, хотя и не лишено рисков. "Остается надеяться, что этот шаг не приведет к новой гонке вооружений, а будет способствовать созданию новой концепции многостороннего разоружения, в которую наряду с Россией и США войдет непредсказуемый Китай".