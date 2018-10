26 октября 2018 г. Ральф Клем | The Washington Post НАТО сегодня приступает к масштабным военным учениям. Что нужно об этом знать? НАТО обычно проводит несколько военных учений ежегодно, однако маневры Trident Juncture 18 намного более масштабные, пишет в статье для The Washington Post Ральф Клем, старший научный сотрудник Школы международных и общественных исследований имени Стивена Грина при Флоридском международном университете. Первые Trident Juncture прошли в Испании и Португалии в 2015 году, но в этом году геополитический фокус разительно сместился. Trident Juncture переместились в скандинавский регион, прежде всего в Норвегию и в регион Северной Атлантики и Баренцева моря. "Это призвано показать, что НАТО может и будет защищать свой северный фланг, напротив которого Москва сосредоточила свои силы на северо-западе России", - говорится в статье. Trident Juncture 18 станут крупнейшими учениями альянса после окончания холодной войны, отмечает автор. В них задействованы около 50 тыс. военнослужащих и вспомогательного персонала из 31 страны НАТО и стран-партнеров, 250 самолетов, 65 военных кораблей и до 10 тыс. военных машин. "В этом регионе впервые с 1987 года будет работать американская авианосная ударная группа и, что очень кстати, авианосец - это "Гарри Трумэн", названный в честь президента, который помог создать НАТО", - сообщает Клем. Финляндия и Швеция, хотя они не входят в НАТО, будут в полной мере участвовать в учениях. Некоторые маневры, в том числе применение боевой авиации, пройдут на финских и шведских базах. Решение Швеции участвовать в учениях говорит об основательном сдвиге в ее стратегическом мышлении, отмечает автор статьи. Финляндия тоже десятилетиями сохраняла равновесие между своей независимостью и внутренней политикой и необходимостью поддерживать надлежащие отношения с Россией. "Разыгрывание "карты НАТО" держит Москву в неведении относительно намерений Финляндии в долгосрочной перспективе", - пишет Клем. Хотя Норвегия входит в НАТО, долгое время она возражала против дислоцирования на ее территории иностранных войск. Но с 2017 года в Норвегии размещаются американская морская пехота, а также страна закупила последнее поколение истребителей F-35. "Проведение этих учений сигнализирует о серьезных намерениях Норвегии по взятию на себя более влиятельной роли в НАТО, - пишет Клем. - В результате Норвегия значительно меняет соотношение военных сил в регионе, стратегически важном как для альянса, так и для России". "В Москве получают сигнал НАТО о том, что альянс всерьез настроен защищать свою территорию. Сами учения усилят этот сигнал. Учитывая, что обе стороны наращивают свою военную активность, будет ли в результате достигнуто взаимное сдерживание?" - задается вопросом эксперт. Источник: The Washington Post