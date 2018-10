26 октября 2018 г. Майкл Макфол | The Washington Post Майкл Макфол: Трамп выходит из одного из самых успешных договоров по контролю над вооружениями Трамп и его советник по национальной безопасности Джон Болтон решили, что Рейган, Горбачев и европейские лидеры были неправы, когда хотели сократить количество развернутых в Европе вооружений, в том числе ракет с ядерными боеголовками. "Вместо этого Трамп хочет перезапустить гонку вооружений с Россией", - пишет в статье для The Washington Post экс-посол США в России Майкл Макфол. "Сотрудники Трампа также указали на китайские ракеты наземного базирования как еще одно оправдание выхода из договора о РСМД. Так что теперь мы вступаем в гонку вооружений как с Россией, так и с Китаем", - комментирует бывший дипломат. "Это правда, что Россия нарушала договор о РСМД, разрабатывая новую крылатую ракету. Что-то нужно было предпринять, чтобы пресечь дурное поведение Владимира Путина. И да, Китай в Азии тоже нужно сдерживать. Но решение Трампа выйти из ДРСМД сейчас мало что делает для достижения этих целей США в сфере безопасности и скорее их подрывает", - считает Макфол. "В Европе мы теперь проиграли дипломатическую битву, в очередной раз представ разрушителями международных соглашений. Европейским лидерам следовало бы оказывать больше давления на Путина, чтобы он придерживался договора. Но теперь внимание к плохому поведению будет сосредоточено на нас, а не на Москве. Это подарок для Путина", - подчеркивает Макфол. "Даже если Польша и Эстония позволят разместить у себя американские ракеты, в НАТО это вызовет крупный политический конфликт. Это второй подарок для Путина", - добавляет автор статьи. Наконец, пишет он, у США и их союзников в Европе уже есть огромные возможности для сдерживания России, в том числе ядерное оружие, а также конвенциональные ракеты морского и авиационного базирования. "Оптимисты цепляются за надежду на то, что гамбит Трампа с выходом из договора - это просто переговорная тактика, шаг, призванный вернуть русских за стол переговоров. Надеюсь, что они правы, но, боюсь, они ошибаются, - признается Макфол. - Путина вряд ли удастся склонить к переговорам угрозами, особенно когда новый статус-кво соответствует интересам российской политики и безопасности". Макфол не исключает, что следующим этапом будет сведено на нет соглашение СНВ-3, которое Болтон никогда не поддерживал. Если США из него выйдут, сотни миллиардов долларов будут потрачены на ядерное оружие малой стратегической ценности и десятки миллиардов - на сбор разведданных, которые сейчас можно получить через процедуры верификации и инспекции в рамках СНВ-3. "Ядерная гонка в годы холодной войны не обезопасила Соединенные Штаты. Не сделает этого и новая гонка вооружений с одновременно Россией и Китаем", - заключает Макфол. Источник: The Washington Post