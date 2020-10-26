"Это ситуация тотальной войны в Нагорном Карабахе": Армения пытается привлечь внимание международного сообщества

"(...) Согласно условиям совместной декларации, одобренной в воскресенье Арменией и Азербайджаном после 72 часов переговоров, проведенных в США, где госсекретарь Майк Помпео по отдельности принял глав дипломатии двух стран, новое "гуманитарное" прекращение огня должно было вступить в силу в понедельник утром. В отдельном коммюнике, опубликованном в тот же день, главы МИД Армении и Азербайджана также договорились 29 октября провести встречу в Женеве с посредниками из Минской группы, сопредседателями которой со времени предыдущей войны 1992-1994 годов (30 тыс. погибших) являются США, Франция и Россия, чтобы обсудить "все шаги, необходимые для достижения мирного урегулирования", - пишет журналистка Le Monde Изабель Мандро.

"Нового прекращения боевых действий, многими уже поставленного под сомнение, особенно требовала Армения, которая в последние дни, судя по всему, пошатнулась под ударами своего противника. В понедельник утром, через пять минут после согласованного между сторонами времени начала прекращения огня, Азербайджан и Армения уже обвинили друг друга в нарушении перемирия", - говорится в статье.

"Это ситуация тотальной войны практически на всей территории Нагорного Карабаха, заявил в воскресенье, незадолго до объявления перемирия, премьер-министр Армении Никол Пашинян, принимая в Ереване делегацию из 15 французских парламентариев. Армянские силы оказывают ожесточенное сопротивление, однако превосходство в воздухе их противников, поддержанных и оснащенных Турцией, является неоспоримым. Особый ужас среди населения Нагорного Карабаха посеял постоянно преследующий их свист ударных беспилотников Bayraktar TB2. В результате анклав опустел: 60% его жителей, в основном, женщины и дети, бежали в Армению. И вскоре азербайджанские силы, получившие подкрепление от сирийских наемников, отправленных из Анкары, уже чуть было не захватили Лачинский коридор", - отмечает автор статьи.

"Открытый после победы Армении в 1994 году Лачинский коридор является единственным сухопутным переходом, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, поскольку вторая дорога, проложенная в 1997 году дальше на север, сегодня недоступна из-за боевых действий. Разрыв этой пуповины лишил бы анклав военной поддержки Еревана и всякого снабжения. Однако сейчас азербайджанские войска находятся от него в нескольких километрах. (...) Следующей целью азербайджанцев, по некоторым данным, мог стать город Шуши, подвергшийся сильной бомбардировке 8 октября, который является воротами в "столицу" Нагорного Карабаха Степанакерт. В ответ, как в качестве провокации, так и для поднятия морального духа, армяне распространили фотографии со свадьбы, проведенной в полуразрушенной церкви Шуши", - описывает журналистка.

"В зале кабинета министров, где прошла встреча с французскими парламентариями, Никол Пашинян решительно высказался об открытии огня Турцией на стороне Баку", - пишет Le Monde, приводя слова Пашиняна о том, что азербайджанцами проводится только треть боевых операций: они ничего не знали об этих орудиях [беспилотных летательных аппаратах] - ими занимаются турецкие специалисты, и мы подозреваем, что они делают это с турецкой территории! Беседа длилась более часа, и премьер-министр Армении выражал все большее негодование по отношению к Реджепу Тайипу Эрдогану, сравнивая его с "новым Гитлером". "Если он позволяет себе говорить таким тоном и в такой манере с лидером большой страны [намек на замечания президента Турции о "психическом здоровье" Эммануэля Макрона], то что мешает ему проводить соответствующую политику? Мы стоим перед лицом экспансионистской политики, и если она увенчается успехом на Южном Кавказе, она продолжится на севере, на западе! Его действия необходимо рассматривать в более широком контексте, в Сирии, Греции, Нагорном Карабахе... ", - заявил он.

Армянский народ не готов капитулировать, несмотря на потери, резко заявил Никол Пашинян, заявив, что он готов к компромиссу, который, однако, публично отверг всего тремя днями ранее. В качестве примера приводится так называемая "казанская формула" 2011 года. В то время в документе, который обе стороны готовились ратифицировать, предусматривалось возвращение пяти из семи прилегающих территорий, оторванных от Азербайджана в 1994 году, в обмен на гарантии промежуточного статуса Нагорного Карабаха, который должен был привести к признанию его независимости со стороны Баку. В последний момент азербайджанская сторона отказалась, чем, возможно, избавила армянскую сторону от очень жарких дебатов в стране. Сегодня неотложность решения проблемы такова, что не исключена гипотеза об отделении анклава от буферных зон при условии, что Армения получит гарантии целостности границ Нагорного Карабаха и режим защиты", - говорится в публикации.

"Страх, охвативший Ереван перед лицом немыслимого до сих пор сценария возможной потери анклава, соизмерим с десятикратной энергией, проявленной властями Армении при попытке привлечь внимание международного сообщества, которое до сих пор оставалось довольно нерешительным, за некоторыми исключениями. Даже Россия, связанная соглашением об обороне, которое не касается Нагорного Карабаха, по мнению армян, демонстрирует непостижимую "нейтральность". В таком контексте присутствие большой французской межпартийной делегации депутатов в Ереване стало первым шагом, что не осталось незамеченным в Баку. Главный советник Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев опубликовал в своем аккаунте в Twitter текст на французском языке, осуждающий "односторонний и пристрастный визит". К тому же объявление о перемирии произошло в момент, когда в армянской столице, в том числе среди иностранных дипломатов, становились все более настойчивыми слухи об отправке в Азербайджан турецких спецподразделений, специально обученных для ведения боевых действий в горных районах", - резюмирует Изабель Мандро.