Российские дипломаты посещали в тюрьме предполагаемого убийцу

"Вадима Красикова, гражданина России, являющегося главным подозреваемым по делу о так называемом убийстве в Тиргартене, 4 июня этого года посещали в тюрьме два представителя российского посольства, имевшие дипломатические паспорта. Их встреча с заключенным продолжалась 70 минут. Разговор проходил без наблюдения", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"В ответ на запрос посольство подтвердило посещение "Вадима Соколова", как называет себя в судебном процессе обвиняемый. Федеральная прокуратура исходит из того, что на самом деле его фамилия Красиков. Представители России подчеркивают, что встреча состоялась "по желанию" мужчины. Сотрудники посольства уже посещали обвиняемого в 2019 году. По словам посольства, сотрудники российского консульства регулярно посещают арестованных граждан России".

"Однако это не следует из данных главного управления юстиции Берлина, - указывает издание. - Согласно им, в период с 2016 по 2019 год не было зарегистрировано других посещений со стороны должностных лиц России. Кроме того, по данным лондонского центра "Досье", организации, финансируемой живущим в эмиграции россиянином Михаилом Ходорковским, один из дипломатов, участвовавших в обеих встречах, внесен в базу данных российского министерства внутренних дел в связи с правонарушением. Московское посольство опровергает это: "Лица с судимостью не имеют права находиться на государственной службе".

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года. "Согласно обвинению, заказ на убийство дали "государственные органы центрального правительства Российской Федерации", - напоминает Der Spiegel.