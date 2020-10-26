"Ультиматум" Лукашенко грозит стать бумерангом

"Выдвинутый Светланой Тихановской ультиматум Лукашенко истекает, в понедельник начинается общенациональная забастовка. Оппозиция ищет решение и ужесточает свой образ действий. Однако тем самым она идет на тройной риск", - считает немецкое изданиеDie Welt.

"Запланированная массовая забастовка должна существенно увеличить давление на Лукашенко и наконец заставить его сесть за стол переговоров. Но она направлена и на Москву: забастовка должна в первую очередь произвести впечатление на российского президента Владимира Путина, чтобы он отказался от поддержки правителя в Минске", - отмечают журналисты Павел Локшин и Кристоф Б.Шильц.

"Российский президент должен наконец занять позицию и оказать давление на Лукашенко с тем, чтобы он ушел в отставку, сказал в разговоре с Die Welt Сергей Дылевский. 31-летний рабочий возглавлял забастовку на Минском тракторном заводе, позднее он вошел в состав президиума Координационного совета оппозиции Тихановской. Спецслужба Лукашенко арестовала его. Когда он вышел на свободу, Дылевский бежал в Варшаву, где его уже ждала его семья".

"Российский президент испытывает мало симпатии к режиму Лукашенко, считает Дылевский. "Россия в настоящий момент поддерживает своего рода нейтралитет. Мы хотим надеяться, что благодаря всеобщей забастовке Путин осознает, что властью Лукашенко недовольны миллионы людей", - передает издание.

"Большой вопрос теперь заключается в том, сколько белорусов последуют призыву к забастовке. В Брюсселе сомневаются, что в забастовке примет участие большое количество работников. Во многих регионах слишком велик страх увольнений и репрессий, говорят в дипломатических кругах ЕС. Новый опрос, проведенный белорусским политологом Рыгором Астапеней по заказу британского аналитического центра Chatham House, поддерживает эту точку зрения. В опросе был сделан вывод, что лишь 43% белорусов выступают за протесты - при этом больше, чем каждый пятый, все еще является сторонником Лукашенко; 34% классифицируются как "наблюдатели", то есть люди, симпатизирующие требованиям оппозиции, но испытывающие страх перед переменами", - говорится в статье.

"Большое беспокойство вызывает у дипломатов ЕС в Брюсселе вопрос о том, продолжат ли части оппозиции ввиду жестких действий силовиков и патовой ситуации в стране отказываться от применения силы на предстоящей всеобщей забастовке, - пишет Die Welt. - (...) Европейцы опасаются, что насилие со стороны демонстрантов сыграет на руку Лукашенко и может дать Москве повод вмешаться в конфликт с помощью собственных сил безопасности".

"Но в Брюсселе есть и другой сценарий: если забастовка окажется успешной, а протесты продолжатся, Путин, возможно, допустит арестованного оппозиционера Виктора Бабарико в качестве премьер-министра при самопровозглашенном президенте Лукашенко, чтобы разрядить обстановку. (...) При этом, в отличие от Бабарико, Тихановской в будущем, вероятно, будет сложно играть политическую роль в Белоруссии. В последние недели Литва сделала из проживающей сейчас в Вильнюсе оппозиционерки "фигуру Запада". (...) Путин никогда не примет Тихановскую в роли лидера".

"Всем сторонам ясно, что в Белоруссии не будет решения, с которым не был бы согласен Путин. Россия по-прежнему является страной-гарантом и одновременно хочет предотвратить обширный демократический пожар у себя на пороге", - резюмирует Die Welt.