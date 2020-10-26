"В последние месяцы в США резко вырос спрос на пластические операции и подтяжку лица, потому что во время видеоконференций многие женщины и мужчины кажутся себе слишком старыми и замечают у себя много морщин. А пандемия коронавируса дает одно важное преимущество", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Сейчас или никогда! Я уже много лет подумываю о подтяжке - и благодаря постоянному ношению масок я, наконец, решилась на это". Джанет Фишер, бизнес-консультант из Бостона, считает обязанность по ношению масок идеальной возможностью скрыть гематомы и шрамы после подтяжки лица", - повествует журналистка Сандра Уорд.

"Фишер - не исключение. Многие американцы видят сегодня отличную возможность сделать пластическую операцию. Конкретная статистика по 2020 году пока не представлена, но, согласно внутренним опросам Американского общества пластических хирургов, в настоящий момент наблюдается растущий спрос на ботокс, филлеры и лифтинг. Пластические хирурги США говорят о небывалом буме".

"Такого ажиотажа вокруг ботокса не было вообще никогда. У нас нет свободной записи вплоть до весны", - говорит Маша Банар, которая уже 11 лет руководит косметологической клиникой Visage Sculpture в Бостоне. После окончания карантина весной телефоны ее клиники не умолкают. "Каждый день все больше клиенток хотят прийти на консультацию. Они не нравятся себе в Zoom и непременно хотят выглядеть моложе. Свет веб-камеры действительно может быть беспощадным", - говорит она".

"До пандемии коронавируса здесь никто не знал слова "zoom-face", но сегодня это привычное понятие, - отмечает издание. - В многочисленных блогах пользовательницы жалуются друг другу на то, какими старыми они выглядят по видеосвязи. Они оценивают новые приложения для ретуши и фильтры, обмениваются советами по специальному макияжу для видеоконференций".

"Банар так объясняет реакцию многих пациенток на свой вид через веб-камеру: "На экране другой ракурс в сравнении с обычным отражением в зеркале, где мы неподвижны". По ее словам, на камере мы видим собственное лицо под непривычным углом. "На экране обвисшие части лица и двойной подбородок выделяются сильнее. Так это воспринимает большая часть моих клиенток", - говорит она.

"С тех пор, как стало ясно, что конца удаленной работы не предвидится, внешний образ на видеконференциях для многих приобрел большее значение. Все чаще сегодня идет речь и о безработице. Многие пациенты доверяют Банар соответствующие переживания: "Многие люди сейчас боятся потерять работу. На неопределенном рынке труда никто не хочет выглядеть еще старше, чем он есть".

"Недавно пожилой клиент признался ей, что для него проблематично пользоваться техникой, необходимой для работы из дома. Например, для молодых коллег виртуальные собрания - нечто само собой разумеющееся, и рядом с ними он зачастую чувствует себя стариком. "Во время кризисов на рынке труда человек может испытывать большое давление, он должен идти в ногу со временем. В таких условиях буквально не хочется выглядеть старым", - говорит медик. Благодаря ботоксу, ее пациент выглядит отдохнувшим и чувствует в себе больше жизненных сил".

По словам помощника врача Кристы Баррингтон из клиники пластического хирурга Келли Кункель в Техасе, во время карантина пациентки звонили ей даже на личный номер телефона. "Некоторые прямо-таки умоляли меня провести процедуры в домашних условиях. Они шутили, что ботокс - это одна из их базовых потребностей", - рассказывает она".

"Многочисленных пациентов, находящихся в списке ожидания, Банар и Баррингтон успокаивают тем, что ношение масок, вероятно, будет частью нашей жизни еще некоторое время", - передает Die Welt.