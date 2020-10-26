Что на самом деле представлял собой элитный бордель нацистов

"Глава гестапо Гейдрих якобы наслаждался в "Салоне Китти" "интимными разговорами". Затем свой вклад в историю элитного публичного дома нацистов внес скандальный фильм. Новое исследование развенчивает мифы об этом заведении", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Насколько правдивы слухи, заинтересовало Урса Бруннера и Юлию Шраммель. Для своей книги "Салон Китти" журналистка и продюсер годами изучали все сохранившиеся следы - следы секса за деньги в Третьем рейхе, конкуренции различных спецслужб режима и биографии хозяйки борделя Китти Шмидт. Они реконструировали то, как распространялись слухи".

"Сначала в марте 1950 года (...) о том, что некая "Китти Шредер" управляет "заведением, расположенным на двух элегантных этажах дома рядом с отелем "Эспланада", писал журнал Der Spiegel. Известность приобрела ванная комната, в ванне которой можно было "удобно разместиться втроем", говорилось в публикации".

"Затем в опубликованных в 1952 году мемуарах массажист главы СС Генриха Гиммлера Феликс Керстен утверждал, что второму человеку СС, Рейнхарду Гейдриху, доставляло "особое удовольствие" подслушивать "интимные разговоры "важных господ". И "использовать их при подходящей возможности". Четыре года спустя сначала на английском языке вышли посмертные мемуары бывшего главы внешней разведки СС Вальтера Шелленберга. В них шла речь о "двойных стенах" в борделе, "современных прослушивающих устройствах и автоматической дистанционной передаче данных", - передает издание.

"Наконец, в сентябре 1959 года журнал Stern написал, что под коврами и плинтусами в "Салоне Китти" пролегали бесконечные провода. Всего там якобы было установлено 48 микрофонов, и, помимо всего прочего, почти во всех комнатах были установлены "скрытые камеры". В звукоизолированном подвале дома два сотрудника по очереди прослушивали разговоры клиентов".

"В том, что касается адреса, история Der Spiegel была абсолютно неверной (отель "Эспланада" находился в пяти километрах к востоку от Гизебрехтштрассе). Феликс Керстен, как известно, был аферистом и заядлым вруном. Шелленберг в свою очередь, когда на допросах союзниками после Второй мировой войны речь шла о его жизни, ничего не говорил о шпионском борделе", - указывает издание.

"(...) Учитывая также тот факт, что в сохранившихся документах национал-социалистического аппарата и СС не найти ни малейшего следа якобы шпионского борделя (нет ни восковых дисков, на которые якобы записывались разговоры, ни малейшей подходящей цитаты), историки, например, Флориан Альтенхёнер, пришли к выводу, что "никакого "Салона Китти" не было".

"На самом деле, как удалось доказать Бруннеру и Шраммель, бордель "Салон Китти" действительно существовал. Это был как минимум третий по счету публичный дом, которым управляла Кэте "Китти" Шмидт. (...) В телефонных справочниках Берлина хозяйка борделя всегда фигурировала под разными именами. (...) Информации о ее деятельности, конечно, не было: официально Третий рейх боролся с проституцией. (...) Заведение Китти работало как "небольшая гостиница", - говорится в статье.

"В 1943 году дом по улице Гизебрехтштрассе,11 был поврежден прямым попаданием бомбы, однако секс за деньги по-прежнему там предлагался - только уже не на четвертом этаже, а на первом, - повествует издание. - Бордель продолжал свою работу и после 1945 года, вплоть до смерти Китти в 1954 году. После этого управление жильем взяла на себя ее дочь Кетлин в качестве гостиницы для деятелей искусства, которая, однако, была известна своей "комнатой для парочек". До пяти молодых женщин было у Кетлин на случай, если ее гости-мужчины захотят удовлетворить свои определенные потребности. Этот бизнес продолжался и в конце 1970-х годов. "Гостевой дом "Флориан" был закрыт лишь в 1992 году".

"Для остальных мифов вокруг нацистского борделя Бруннер и Шраммель не нашли веских доказательств. (...) В подвале дома, который никогда не подвергался основательной реконструкции, не было найдено следов каких-либо проводов, так что Бруннер и Шраммель могут лишь предполагать: "по нашей оценке, вполне возможно, что провода, протянутые через имевшийся на тот момент газопровод, могли доходить до одного из подвалов". Возможно, но не доказано", - отмечает издание.

"Салон Китти" был борделем, которым с 1939 года управляла Китти Шмидт; предположительно, среди клиентов были высокопоставленные мужчины. Все остальное, - резюмирует Die Welt, - доказать невозможно".