26 октября 2020 г. Робин Диксон | The Washington Post В России больные часто лечат себя сами. Это не помогает в борьбе с коронавирусом "Когда у московского технического специалиста Василия Коробцова появились первые симптомы того, что могло быть Covid-19, 37-летний мужчина проконсультировался с родственниками и с интернетом. Но тест делать не стал и в больницу не обратился. 50-летний Игорь Силаев также не стал делать тест, когда у него появились возможные симптомы - кашель и насморк - после того, как он съездил в московскую больницу в машине скорой помощи вместе со своими родителями, у обоих из которых обнаружился Сovid-19. Силаев просто купил те же лекарства, которые давали его родителям, и начал лечиться сам. Это был еще один пример ответной реакции россиян на пандемию из серии "помоги себе сам", - пишет The Washington Post. "Россияне в целом, как свидетельствуют опросы, с подозрением относятся к врачам и государственным больницам. Отчасти это является пережитком советских времен, когда больницы были бесплатным, но устрашающим местом. Многие предпочитают самодиагностику и самолечение. Для них обратиться к врачу - последняя мера, - говорится в статье. - Недоверие к государственной системе здравоохранения в сочетании с тенденцией игнорировать правила самодистанцирования и ношения масок дают дополнительные ключи к разгадке того, почему страна сталкивается с трудностями в остановке распространение вируса. В последние недели количество случаев заболевания резко возросло, став новой тревожной волной, почти ежедневно побивающей рекорды". "В России ежедневно регистрируется более 17 тыс. новых случаев, и почти 28% из них протекают бессимптомно. За умышленное сокрытие Сovid-19 предусмотрены суровые штрафы и даже тюремное заключение. Но определить, когда люди знали о том, что больны, трудно. Кроме того, многие люди с незначительными симптомами избегают делать тесты, чтобы не рисковать принудительной изоляцией, обязательным отслеживанием через смартфоны и возможными штрафами - и советуют своим друзьям в социальных сетях поступать так же (...)". (...) "Россияне часто обращаются в аптеки из-за нехватки участковых терапевтов, говорит Максим Осипов, кардиолог и писатель, основавший неправительственную организацию для оснащения и улучшения городской больницы в Тарусе, городе примерно в 85 милях к югу от Москвы. "В основном, люди лечат себя сами, - говорит он. - В Тарусе меня знают все фармацевты, и я стою в очереди и слышу, как они консультируют пациентов: "Это для желудка. Это для сердца. Это от артериального давления. Это для того-то". (...) "По словам Осипова, поскольку люди не верят, что власти действуют в их интересах, они, как правило, игнорируют их советы по ношению масок, социальному дистанцированию и сдаче тестов". "Коробцов, технический специалист, как правило, избегает врачей. "Всегда есть интернет, и можно узнать, какие новые методы используются", - говорит он. (...) Когда в апреле у Коробцова поднялась температура и заболела голова, он три дня не выходил из спальни, когда его 91-летняя бабушка покидала свою комнату. После того, как симптомы у него исчезли, он прошел тест и вздохнул с облегчением, получив отрицательный результат. Но вскоре симптомы появились у бабушки, а затем у матери, - повествует издание. - Его не было дома, когда его бабушка упала без сознания на пол и пролежала так несколько часов. Несколько дней спустя, ее, ослабевшую и с жаром, доставили в больницу. Через два дня она умерла. Только после ее смерти ей поставили диагноз Covid-19. Через пять дней у матери Коробцова, Елены, появились симптомы, но она решила не ходить в местную поликлинику. Вместо этого семья поискала в интернете антибиотики и противовирусные препараты и купила их. Но лихорадка продолжалась, и Коробцов, опасаясь, что может потерять и ее, два дня безуспешно пытался дозвониться в местную поликлинику". "Вызвать врача невозможно, - рассказал он. - Я звонил во все места". "В конце концов, он пошел туда сам, чтобы вызвать скорую помощь, но она так и не приехала. Несколько дней спустя, когда худшее было уже позади, наконец, приехал врач и вручил его матери предупреждение, чтобы она оставалась дома, и велел ей принимать лекарства от боли в горле", - говорится в статье. "Медицинские работники не знают, что делать. Это полный коллапс и беспомощность , - констатирует Коробцов. - Они не проводили никаких тестов, просто дали это глупое распоряжение о том, они будут отслеживать ее с помощью этого дурацкого приложения для соцмониторинга". "Силаев, который не делал теста, чтобы иметь возможность ходить в магазин для своих родителей, прошел тест через две недели после того, как почувствовал, что поправился. Тест был отрицательным. "Не знаю, был ли у меня Covid или нет, - говорит он, - но я лечился профилактически, и, возможно, это было безответственно и не очень умно, но я думал, если мне станет совсем плохо, я пойду к врачу или вызову скорую". "Миллиардер Алексей Репик доверяет врачам и лекарствам, но он, в конце концов, может позволить себе самое лучшее. Российский фармацевтический магнат (который присутствовал на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году) возглавляет R-Pharm, российскую компанию, производящую дженерик фавипиравира, антигриппозного препарата, разработанного Fujifilm Toyama Chemical и одобренного в Японии в 2014 году, - пишет The Washington Post.- Только элита в России может позволить себе ежедневный тест на коронавирус - Репик делал его во время пандемии из-за беременности жены. В августе тест оказался положительным, и он немедленно начал курс фавипиравира, назначенного его врачом. Впервые этот препарат был использован в Ухане в качестве возможного лечения в первые недели вспышки коронавируса в Китае. Он был одобрен для чрезвычайного использования в России (его производит компания Репика), а также в Японии и некоторых других странах Азии, Европы и Ближнего Востока. Некоторые исследования продолжаются и в США, но для коммерческого использования фавипиравир не был одобрен. В России препарат продается по цене 186 долларов за упаковку, что доступно только для самых богатых россиян". "(...) По словам Силаева, он не мог бы позволить себе приобрести это лекарство для своих родителей, даже если бы оно было доступно, когда они были больны. "Не знаю, кто будет покупать его, - говорит он. - Кто может себе это позволить? И кто будет доверять таким дорогим новым лекарствам?" Источник: The Washington Post