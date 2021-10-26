Мигранты, применяя силу, нападают на пограничников

"Ситуация на внешней границе ЕС с Белоруссией обостряется. В выходные мигранты забросали камнями польских пограничников. В регионе увеличивают количество солдат", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мигранты, пытающиеся незаконно пересечь внешнюю границу ЕС с Польшей через Белоруссию, в последнее время предприняли несколько попыток добиться своей цели силой, разрушая пограничные заграждения. Об этом свидетельствуют видеозаписи, сделанные польской погранслужбой. В выходные две группы мигрантов по 60-70 человек забросали камнями и палками польских пограничников и солдат. Два солдата получили травмы", - передает издание.

"Некоторые из насильственных действий произошли возле польской деревни Уснарж-Гурны, где около 30 человек с начала августа разбили палатку в лесу прямо на пограничной полосе. В понедельник погранслужба Польши сообщила, что мигранты покинули палаточный лагерь и направились в сторону Белоруссии; пустые палатки якобы "охраняют" белорусские пограничники. В то же время есть свидетельства того, что мигрантов в Белоруссии снабжают одеждой со складов пограничных войск, и, с другой стороны, что среди них есть пограничники в гражданской одежде", - говорится в статье.

"Сотни мигрантов, в основном с Ближнего Востока, по-прежнему ежедневно пытаются попасть в ЕС через Польшу. По сообщению погранслужбы Польши, с пятницы по воскресенье она воспрепятствовала в пересечении границы 1338 людям. Также были арестованы семь посредников. В настоящее время в учреждениях погранслужбы размещены 1,7 тыс. въехавших через Белоруссию иностранцев, большинство из которых запросили убежище. Всего с начала года Польша депортировала на родину около 400 иностранцев".

"В понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что число солдат, обеспечивающих охрану границы с Белоруссией, "вскоре будет увеличено на 2,5 тыс. человек и составит около 10 тыс. человек". Согласно подсчетам одной из газет, уже сейчас в приграничной зоне размещены в общей сложности 14 тыс. солдат, пограничников и полицейских со всей страны. Запланированное строительство постоянного ограждения вдоль 400-километровой границы обойдется Польше примерно в 350 млн евро".

"Литва, которая в октябре предотвратила 1558 нелегальных въездов, строит аналогичное ограждение и надеется на финансовую поддержку со стороны Брюсселя", - пишет FAZ.