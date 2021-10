26 октября 2021 г. Мааян Яффе-Хоффман | The Jerusalem Post Стал ли Израиль страной, чрезмерно вакцинированной от Covid-19? "Следует ли заставлять людей делать бустерную дозу вакцины от Covid-19 только ради привилегии въезда в Израиль? Министерство здравоохранения страны требует третьей прививки от всех, кто въезжает в страну через Аэропорт Бен-Гуриона, более чем через шесть месяцев после вакцинации, независимо от того, какой вакциной они были привиты. Либо же они будут вынуждены изолироваться как минимум на семь дней. Эта политика представляет особые трудности для тех, кто был вакцинирован не вакциной Pfizer, и для тех, для кого ревакцинация может быть нецелесообразной или недоступной", - пишет The Jerusalem Post. "К примеру, людям, получившим две прививки Moderna, неофициально советуют сделать бустерную дозу Pfizer, которая в США одобрена только для людей 65 лет и старше или для тех, кто подвержен высокому риску заражения коронавирусом или развития тяжелого течения заболевания", - поясняет газета. Более того, во вторник на Ежегодной конференции The Jerusalem Post доктор Шэрон Алрой-Прейс, глава отдела общественного здравоохранения в Министерстве здравоохранения, заявила, что палестинцы, которым шесть месяцев назад были сделаны две прививки Moderna, потеряли свои "зеленые пропуска". Они по-прежнему могут въезжать в Израиль для работы, но не могут посещать заведения, требующие зеленого пропуска, пока не пройдут тест на антиген. Эта ситуация вызывает медицинские и этические вопросы, поскольку до сих пор неясно, должна ли, и, конечно, когда, ревакцинация должна требоваться от людей, получивших вакцину Moderna". (...) В Израиле произошло то, что Алрой-Прейс в других интервью описывала как "разрыв в кривой эпидемии" благодаря кампании ревакцинации, которая теперь охватывает около 50% соответствующего критериям населения. Однако израильтяне почти полностью использовали вакцину Pfizer, констатирует издание, добавляя, что основная технология в вакцинах Moderna и Pfizer одинакова, но вакцины не идентичны. (...) "Практически все исследования показали, что эффективность Moderna снижается медленнее, чем эффективность Pfizer. В то время как одно исследование показало, что через шесть месяцев эффективность Pfizer в защите от Covid-инфекции составила лишь 42%, эффективность Moderna составила более 70%. Более того, отчет Центров по контролю и профилактике заболеваемости США (CDC) ,опубликованный в прошлом месяце, показал, что, хотя эффективность Pfizer в предотвращении госпитализации за четыре месяца составила менее 80%, эффективность Moderna по-прежнему составляла более 90%", - отмечается в статье. (...) "Хотя некоторые исследования показали, что вакцинированные люди в целом менее склонны распространять вирус, другие исследования опровергли это предположение", - говорится в статье. Вероятно, что бустеная доза не представляет опасности, пишет издание. (...) (...) "По словам профессора Сирилла Коэна, руководителя лаборатории иммунотерапии Университета Бар-Илан, в некоторых странах уже поощряется третья инъекция Moderna. Во Франции, например по его словам, люди 65 лет и старше и люди, работающие в сфере здравоохранения или живущие с кем-то с ослабленным иммунитетом, могут получить бустерную дозу Pfizer или Moderna через шесть месяцев после одной инъекции вакцины Johnson and Johnson или двух доз любой другой вакцины". "Недавнее исследование Национальных институтов здравоохранения показало, что у людей, которые получили вакцину Johnson and Johnson, выработалось в четыре раза больше антител, если они делали вторую инъекцию J and J, в 35 раз больше, если они получили вакцину Pfizer, и в 76 раз больше, если они получили дозу Moderna. Не быть опасным и быть ценным или необходимым - две разные вещи", - заключает The Jerusalem Post. Источник: The Jerusalem Post