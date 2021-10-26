С помощью этого комнатного растения эсэсовцы хотели стерилизовать русских

"Благодаря своим узорчатым листьям диффенбахия является одним из самых популярных растений в Германии. Но почти никто не знает о мрачном прошлом этого растения: оно использовалось в качестве средства пыток и стерилизации", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В октябре 1941 года вермахт был близок к Москве, после вторжения в Советский Союз национал-социалисты верили в скорую победу ("план Барбаросса"). Эсэсовцы разрабатывали планы по расселению на завоеванных территориях так называемых этнических германцев. Около 30 млн жителей Восточной Европы должны были быть убиты или изгнаны", - повествуют журналисты Штефан Кнауф и Мартин Пфаффенцеллер.

"Именно в это время дерматолог Адольф Покорный написал письмо рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Он сообщил о "новом эффективном оружии" для "борьбы нашего народа" - это было не орудие и не ядовитый газ, а растение, родом из тропических лесов Южной и Центральной Америки. Сегодня его можно купить во многих магазинах. Оно растет в тенистых местах и образует крупные, часто светло- и темно-зеленые узорчатые листья. Его научное название - Dieffenbachia seguine или диффенбахия".

"Покорный считал, что из экстракта растения можно получить средство для стерилизации. Как реконструировал антрополог Майкл Г. Кенни, он ссылался на исследования, согласно которым диффенбахия делала самцов и самок мышей неспособными к размножению. "Одержимый идеей, что враг должен быть не только побежден, но и уничтожен", Покорный предложил массово выращивать растение - это можно было легко делать в теплицах. В то же время он потребовал "немедленных испытаний на людях (преступниках!) для определения дозы и продолжительности воздействия".

"Гиммлеру это явно нравилось: так он мог бы эксплуатировать восточноевропейцев в военной промышленности, а затем они просто вымерли бы - своего рода отложенный геноцид с максимальной эффективностью", - говорится в статье.

"Dieffenbachia seguine, сегодня входящая в число 20 самых популярных комнатных растений в Германии, имеет темное прошлое. Ее сок люди использовали для охоты, для контрацепции, для пыток. Коренные жители Центральной и Южной Америки, вероятно, знали о токсическом эффекте растения задолго до того, как испанцы высадились в Карибском регионе. В верховьях Амазонки тукано смачивали соком этого растения свои стрелы, а на антильском острове Доминика тайно подмешивали маленькие кусочки растения в пищу врагов".

"Некоторые жители Карибского региона также использовали диффенбахию в качестве своеобразного контрацептива - говорят, что ее употребление в пищу на 48 часов делает человека бесплодным. В других местах люди верят, что небольшое количество растения увеличивает сексуальное желание. Растение служит и более безобидным целям: измельченное и в качестве компресса, оно, как говорят, помогает против тропического заболевания кожи и костей под названием фрамбезия", - отмечает Der Spiegel.

"В 1707 году шотландско-ирландский ботаник Ханс Слоан впервые более подробно описал действие растения: "Если проткнуть ствол растения ножом и дотронуться до него языком, становится очень больно. Протоки слюнных желез опухают так, что человек уже не может говорить".

"Владельцы плантаций использовали диффенбахию для пыток над своими рабами. В садовом словаре 1807 года говорится: "На Ямайке в качестве наказания неграм иногда натирают ею рот".

Врач из Саксонии Константин Геринг исследовал действие диффенбахии на себе, натирая кожу листьями и соком растения. "Когда он проглотил экстракт растения, в груди появилась тяжесть, писал он. Он обнаружил особое воздействие растения на половые органы - болезненную эрекцию у мужчин, но отсутствие желания секса и отсутствие спермы в выделениях. Его заключение гласило: "Беременность не наступит".

"Если большие количества диффенбазии делают человека бесплодным, то малые количества должны повышать мужскую силу, заключил Геринг на основании этих экспериментов и рекомендовал сок растения в качестве средства для потенции".

"Вскоре после прихода к власти в 1933 году национал-социалисты приняли "Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями". Людей с наследственной слепотой, глухотой, аномалиями развития, эпилепсией, болезнью Гентингтона, психическими отклонениями и алкоголизмом теперь можно было насильственно стерилизовать. Закон предусматривал операции по удалению яичек или яичников".

"Однако хирургическая кастрация была довольно дорогостоящей, - отмечает издание. - Чтобы сделать так называемую евгенику более эффективной, национал-социалисты поощряли исследования других, крайне бесчеловечных методов - например, эксперименты, в ходе которых врачи облучали яички мужчин-заключенных концлагерей с помощью рентгеновских аппаратов и вводили едкие жидкости в шейку матки женщин-заключенных".

В 1936 году медик Герхард Мадаус начал эксперименты с диффенбахией. "Вместе со своим коллегой Фридрихом Кохом Мадаус подмешивал сок растения в пищу лабораторных крыс и наносил экстракт на кожу животных. Самцы крыс становились бесплодными через 40-90 дней, а самки - уже через 30-50 дней. В 1941 году исследователи опубликовали эту информацию в специализированном журнале; одним из читателей был дерматолог Адольф Покорный".

"Осенью 1941 года он написал письмо Генриху Гиммлеру. "Сама мысль о том, что 3 млн большевиков, находящихся сейчас в немецком плену, можно стерилизовать, чтобы можно было их использовать в качестве рабочих, но лишить возможности продолжения рода, открывает самые широкие перспективы", - писал Покорный".

"В октябре 1942 года эсэсовцы заказали экстракт растения для испытаний на людях. Но война положила конец их планам. Красная Армия постепенно замыкала кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта под Сталинградом, самолеты союзников все чаще сбрасывали бомбы на немецкие промышленные города. Национал-социалисты вкладывали все свои ресурсы в военную промышленность - а выращивание растений не входило в число их главных приоритетов".

"В преддверии поражения в войне эсэсовцы уничтожили множество документов об экспериментах над людьми. Поэтому вопрос о том, поставляла ли компания Madaus AG когда-либо растительные экстракты СС, уже невозможно прояснить".

"После капитуляции Германии в 1945 году следователи союзников изъяли некоторые документы, которые указывали на возможные эксперименты с диффенбахией - в том числе и письмо Гиммлеру. Они разыскали Покорного, который к тому времени был старшим врачом в управлении здравоохранения Мюнхена".

"9 декабря 1946 года в Нюрнбергском дворце правосудия перед военным судом США начался процесс над Покорным и еще 22 врачами и чиновниками, обвиняемыми в медицинских преступлениях. (...) Адвокаты Покорного пытались представить своего подзащитного как сторонника сопротивления: он якобы знал, что диффенбахия не подходит для стерилизации. Он написал свое письмо Гиммлеру, чтобы навести эсэсовцев на ложный след и с самого начала саботировать программу стерилизации".

"Однако суд не прислушался к этой отчаянной защите. "Нам трудно поверить, что он руководствовался благородными мотивами", - говорится в обосновании решения. Но из-за отсутствия доказательств реальных экспериментов над людьми Покорный не мог быть осужден. (...) После оправдательного приговора след Покорного затерялся", - пишет Der Spiegel.