26 октября 2021 г. Джордж Гриллс и Оливер Райт | The Times Звонок Бориса Джонсона Путину дает намек на оттепель "Борис Джонсон намекнул на потепление в отношениях с Россией после своего первого за полтора года телефонного разговора с Владимиром Путиным", - сообщает The Times. "Предполагается, что британский премьер-министр хочет "сделать регулярными контакты" с Москвой, несмотря на обеспокоенность такими проблемами, как аннексия Крыма и отравления в Солсбери в 2018 году", - говорится в статье. "Два лидера говорили о своих общих приоритетах в телефонном разговоре вчера перед конференцией Cop26. Путин не будет присутствовать на встрече мировых лидеров на следующей неделе. Он издавна не придавал большого значения угрозе изменения климата, но списал свое решение не приезжать в Глазго на ситуацию с коронавирусом в России, где рекордный уровень заражения привел к строгому локдауну", - сообщает газета. (...) "Британский премьер-министр сказал, что отношения с Москвой "не те, которые мы хотим" иметь, и отметил, что существуют "важные двусторонние вопросы". Тем не менее, он указал, что две страны несут ответственность за совместную работу из-за их "долгой общей истории", и два лидера добились предварительного прогресса в ряде областей, включая ядерную сделку с Ираном, - отмечается в публикации. - Источник в правительстве сообщил, что для дальнейшего прогресса Джонсон хочет "сделать регулярными контакты" с Путиным. "Речь идет о прагматической и разумной дипломатии по вопросам, в которых у нас есть взаимный интерес, таким как изменение климата и ядерная сделка с Ираном", - заявил источник. (...) Источник: The Times