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27 октября 2021 г.
26 октября 2021 г.

Мишель Шен | USA Today

Потеря памяти и "мозговой туман" могут быть побочными эффектами Covid-19, показало новое исследование

"Долгосрочные побочные эффекты Covid-19 могут включать потерю памяти и другие когнитивные дисфункции, обычно называемые "мозговым туманом", согласно опубликованному исследованию, в котором были обследованы 740 пациентов, наблюдавшихся в системе американских больниц Mount Sinai", - передает USA Today.

"В исследовании, опубликованном в пятницу в рецензируемом медицинском журнале JAMA Network Open, анализировались пациенты, заразившиеся Covid-19, а не люди, получившие только вакцину от Covid-19. Наиболее частыми когнитивными нарушениями, выявленными в ходе исследования, были нарушения кодирования памяти и вызова содержимого из памяти, которые проявились у 24% и 23% участников соответственно", - сообщается в статье.

"Кодирование памяти - это процесс сохранения сенсорных входных данных в качестве воспоминаний, например, сохранение телефонного номера в вашей голове путем повторения его вслух несколько раз. Вызов содержимого их памяти относится к доступу к уже сохраненным воспоминаниям и их извлечению для использования", - пишет издание, указывая, что в исследовании использовался тест Хопкинса: участникам показывали ряд слов из разных категорий и проверяли, сколько они запомнили. Другой тест показывал, сколько цифр человек может вспомнить по памяти, увидев их на экране.

"Другие распространенные побочные эффекты включают скорость обработки (время, необходимое кому-то для выполнения умственной задачи), исполнительное функционирование (связанное с постановкой и достижением целей), а также фонематическая и категориальная беглость (способность придумывать слова на основе определенных критериев), - говорится в статье. - Пример фонематической беглости - это просьба к участникам придумать как можно больше слов, начинающихся с буквы "С", а категориальная беглость включает в себя просьбу перечислить слова, относящиеся к определенной категории, например, животные (...). Госпитализированные пациенты гораздо чаще, чем не госпитализированные, испытывали трудности с вниманием, исполнительными функциями, категориальной беглостью, кодированием памяти и вызовом содержимого из памяти".

"Другое исследование, которое задокументировало "мозговой туман", было опубликовано ранее в октябре Оксфордским университетом и Национальным институтом исследований в области здравоохранения. Когнитивные симптомы наблюдались примерно у 8% пациентов и чаще встречались у пожилых людей, - говорится в публикации. - В ходе исследования также были обнаружены общие сохраняющиеся симптомы, такие как затрудненное дыхание, заболевания брюшной полости, усталость, боль, беспокойство и депрессия".

Источник: USA Today


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